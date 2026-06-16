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PEC DA ESCALA 6X1 Motta adia reunião de líderes em meio a possível retirada da urgência sobre PL da escala 6x1 Motta informou a líderes partidários que o governo havia decidido retirar o regime de urgência constitucional sobre a proposta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou de 14h para as 15h a reunião de líderes prevista para a tarde desta terça-feira, 16, para debater a pauta de votações da Casa nesta semana. A alteração acontece em meio à indefinição sobre a tramitação do projeto de lei enviado pelo governo sobre o fim da escala 6x1.

Segundo apurou o Broadcast Político, pela manhã, Motta informou a líderes partidários que o governo havia decidido retirar o regime de urgência constitucional sobre a proposta, que está travando a pauta do plenário desde 30 de maio.

Com isso, a apreciação do texto não aconteceria mais nesta terça-feira, como anteriormente previsto. Designado relator da matéria, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) inclusive apresentaria seu parecer aos líderes da Casa durante o encontro desta tarde, mantendo o mesmo conteúdo da proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada no final de maio.

A posição foi reforçada pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, em entrevista à GloboNews "É importante dizer que esse PL que nós apresentamos com urgência urgentíssima foi para, de certa forma, adaptar algo que não fosse resolvido na PEC, uma espécie de projeto para regulamentar a PEC. Nós conversamos com o presidente Hugo Motta ontem, até as 14 horas nós vamos retirar a urgência", declarou o chefe da articulação política do governo.

Até a publicação desta nota, no entanto, a retirada ainda não havia acontecido.

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