A- A+

Imposto de Renda Motta afirma que isenção do IR para salários até R$ 5 mil será prioridade no 2º semestre Presidente da Câmara disse que ambiente é favorável na Casa e citou aprovação unânime do relatório de Lira na comissão especial

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira que o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais pode ser votado "nos próximos dias".

Ele ressaltou que texto do deputado Arthur Lira (PP-AL) foi aprovado por unanimidade na comissão que analisou o tema, no mês passado.

— Isso demonstra que o ambiente na Casa é favorável para a aprovação dessa matéria. Nos próximos dias, esperamos que ela possa ser levada ao plenário e apreciada no plenário da Câmara, já que é uma matéria muito importante para ajudar milhões de brasileiros e brasileiras, que terão a oportunidade de ter uma renda a mais com essa isenção do Imposto de Renda. Então, a pauta do IR é, sim, uma prioridade para esse segundo semestre — afirmou Motta, à GloboNews.

A proposta atende a uma promessa de campanha do presidente Lula. Hoje, a isenção vale para quem recebe até R$ 3.036 mensais.

Com a mudança, estima-se que dez milhões de trabalhadores deixariam de pagar o tributo, aumentando o dinheiro disponível para consumo e gastos básicos.

Para compensar a renúncia de receita com a medida, o texto prevê um imposto de renda mínimo para rendas acima de R$ 600 mil por ano.

Veja também