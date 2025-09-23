A- A+

CÂMARA DOS DEPUTADOS Motta anuncia votação de isenção do IR para a próxima semana Decisão foi tomada após reunião com líderes partidário

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil vai ficar para a próxima semana.



A decisão foi tomada após reunião com líderes partidários e divulgada pelas redes sociais.

"A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira (1/10) o projeto de isenção do imposto de renda (PL 1087/25), sob relatoria do deputado Arthur Lira . O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil", disse Hugo Motta em mensagem divulgada nas redes.

A base do governo vem reclamado da demora da Câmara em votar a iniciativa. A urgência do projeto, que acelera a tramitação ao pular as comissões e colocar direto em plenário, foi aprovada em agosto, mas desde aquele momento o texto não havia caminhado. O relator é o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que participou hoje da reunião entre Motta e líderes.

Hoje, a faixa de isenção do IRPF é de R$ 3.036, o equivalente a dois salários mínimos. O projeto foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita em 2022 e é uma das apostas para alavancar a popularidade do petista em 2026.

A medida é considerada, dentro do governo, parte da estratégia para reverter a queda de popularidade do presidente.

O governo deseja que o texto seja aprovado até o final deste ano para que a isenção tenha efeito em 2026.

Por conta da demora em avançar com o texto da isenção, o governo usou a urgência de um projeto que trata de licenciamento ambiental para trancar a pauta. A estratégia era impedir a pauta enquanto a isenção do IR não entrasse na previsão de votações. Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com Motta e Lira para falar sobre o projeto.

