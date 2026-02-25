A- A+

mercosul Motta: Câmara escreve capítulo decisivo para inserir Brasil no cenário global com Mercosul-UE "Como principal economia da América do Sul, o Brasil será o grande protagonista desses benefícios", destacou

Após aprovação do projeto que ratifica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa escreve "um capítulo decisivo" para a inserção do Brasil no cenário global. "Como principal economia da América do Sul, o Brasil será o grande protagonista desses benefícios", destacou.

O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira (25) o relatório do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), pela aprovação do projeto, com as manifestações contrárias de PSOL e Rede.

Motta pontuou que o Congresso Nacional entendeu a urgência de votação indicada pelo governo federal. "Agora, chegou a hora de o Brasil confirmar a sua vocação exportadora." Ele disse que, às vezes, o cidadão não tem a noção daquilo que os parlamentares votam.

"Esse acordo comercial se traduzirá em mais empregos, em mais geração de renda, em mais investimentos para o Brasil e com certeza trará competitividade para o nosso País. E isso irá ajudar diretamente a melhorar a qualidade de vida do nosso povo", explicou.

O presidente da Câmara ainda reconheceu que, em um acordo desse porte, detalhes e salvaguardas "sempre geram debates, especialmente para o nosso setor agropecuário". "Mas o momento agora é de consolidação. Eventuais ajustes serão conduzidos pelo Itamaraty e pelos ministérios competentes, sempre com o Congresso vigilante para defender nossa soberania e o produtor nacional", sustentou.

Por fim, ele disse que o período de negociação dos termos do acordo "foi mais do que suficiente". "Agora é hora de colher os frutos, é hora de destravar o desenvolvimento e colocar o Brasil no topo da agenda comercial do mundo", concluiu.

