Câmara dos Deputados Motta: Câmara votará urgência de projeto que isenta Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil Projeto entrará na pauta de votação da sessão desta quinta-feira, segundo o presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que irá colocar em votação nesta quinta feira (21) a urgência do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para os trabalhadores com salário até R$ 5 mil.



O projeto é uma das prioridades do governo federal, sendo uma promessa de campanha do presidente Lula.

Deputados da base defendem a tramitação rápida, alegando que a aprovação pode representar um estímulo imediato à economia, já que o aumento da renda disponível tende a impulsionar o consumo interno.

