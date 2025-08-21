Câmara dos Deputados
Motta: Câmara votará urgência de projeto que isenta Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil
Projeto entrará na pauta de votação da sessão desta quinta-feira, segundo o presidente da Câmara
Motta: Câmara votará urgência de projeto que isenta Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que irá colocar em votação nesta quinta feira (21) a urgência do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para os trabalhadores com salário até R$ 5 mil.
O projeto é uma das prioridades do governo federal, sendo uma promessa de campanha do presidente Lula.
Leia também
• Motta afirma que isenção do IR para salários até R$ 5 mil será prioridade no 2º semestre
• Lula sanciona projeto que aumenta isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos
• Isenção de IPVA para idosos? Veja quem tem direito, como solicitar e os critérios
Deputados da base defendem a tramitação rápida, alegando que a aprovação pode representar um estímulo imediato à economia, já que o aumento da renda disponível tende a impulsionar o consumo interno.