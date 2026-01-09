Sex, 09 de Janeiro

BRASIL

Motta celebra acordo Mercosul-UE e diz esperar impacto em emprego e investimentos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma postagem na rede social X

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma postagem na rede social X, nesta sexta-feira, 9, em que celebra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e diz que o pacto vai beneficiar os produtores, os empregos e os investimentos no Brasil.

"Foi a abertura entre as nações que elevou a civilização, ampliou a prosperidade e reduziu conflitos ao longo da história. Num mundo tentado pelo unilateralismo e pelo protecionismo, devemos redobrar a aposta na cooperação internacional", escreveu o presidente da Câmara.

 

Motta prosseguiu: "Por isso, em nome da Câmara dos Deputados, celebro o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como um passo importante para um mundo mais unido, próspero e justo."

O presidente da Câmara finalizou: "O acordo trará também oportunidades significativas para nossos produtores, gerará empregos, atrairá investimentos e fortalecerá nossa inserção na economia global."
 

