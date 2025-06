A- A+

CÂMARA Motta: Colégio de Líderes decidiu pautar urgência PDL que susta decreto do IOF "O clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais", afirmou o deputado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta quinta-feira, 12, em seu perfil no X, que o Colégio de Líderes da Casa decidiu pautar a urgência do projeto de decreto legislativo (PDL) que susta efeitos do decreto do governo que trata do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais", afirmou o deputado, pela internet, enquanto líderes partidários fazem declarações sobre a reunião realizada no período da manhã.

