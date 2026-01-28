A- A+

câmara Motta diz que dará "celeridade" a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com o colégio de líderes da Câmara.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que dará "celeridade" ao Acordo do Mercosul com a União Europeia assim que a mensagem presidencial chegar ao Congresso Nacional. A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com o colégio de líderes da Câmara.

"Sobre o Acordo Mercosul-UE, assim que chegar à Casa, daremos celeridade", escreveu Motta.

De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), Hugo Motta quer votar o acordo até o carnaval.

O petista disse que conversaria com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para "agilizar a chegada" da mensagem presidencial à Câmara e o encaminhamento do acordo ao Parlasul.

O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), disse que a comissão do Mercosul deve realizar uma reunião na terça-feira da semana que vem para discutir o projeto.



Veja também