Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
câmara

Motta diz que dará "celeridade" a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso

A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com o colégio de líderes da Câmara.

Reportar Erro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo MottaPresidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que dará "celeridade" ao Acordo do Mercosul com a União Europeia assim que a mensagem presidencial chegar ao Congresso Nacional. A declaração ocorreu em postagem na rede social X, nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com o colégio de líderes da Câmara.

"Sobre o Acordo Mercosul-UE, assim que chegar à Casa, daremos celeridade", escreveu Motta.

De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), Hugo Motta quer votar o acordo até o carnaval.

Leia também

• Governo avalia projeto sobre escala 6x1 e vê aval do Congresso para acordo Mercosul-UE, diz Gleisi

• Após encontro com Merz, Meloni celebra trabalho para acordo Mercosul-UE 'mais equilibrado'

• UE diz estar pronta para implementar acordo provisório com Mercosul enquanto aguarda revisão

O petista disse que conversaria com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para "agilizar a chegada" da mensagem presidencial à Câmara e o encaminhamento do acordo ao Parlasul.

O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), disse que a comissão do Mercosul deve realizar uma reunião na terça-feira da semana que vem para discutir o projeto.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter