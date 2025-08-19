A- A+

Câmara dos Deputados Motta diz que vai levar texto da reforma administrativa às bancadas Relator Pedro Paulo (PSD-RJ) deve entregar detalhes do projeto nos próximos dias

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira que pretende levar o texto da reforma administrativa para discussão nas bancadas antes de levar a proposta ao plenário. Segundo ele, o objetivo é construir um entendimento prévio para evitar impasses na votação.

— Vamos levar os textos às bancadas nesta semana e na próxima.

O relator da proposta, Pedro Paulo (PSD-RJ), deve entregar o texto ainda nesta semana e tem reuniões agendadas com os partidos.

Ao chegar à Câmara, Motta também comentou a pauta da proteção digital de crianças e adolescentes. Ele defendeu a votação em regime de urgência do projeto de lei 2628, já aprovado pelo Senado, que trata do combate à chamada “adultização” de menores nas redes sociais, ainda nesta terça-feira.

— Nós vamos defender que a urgência seja pautada ainda nos dias de hoje, e que amanhã, após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado.

A declaração do presidente ocorreu ao chegar na Casa para a reunião de líderes. A expectativa é de que além do projeto da adultização, a MP do tarifaço vá ao plenário nesta semana.

