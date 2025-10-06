A- A+

Congresso Motta elogia conversa entre Lula e Trump: "Diálogo e a diplomacia estão prevalecendo" Lula e Trump se falaram por telefone após tensão entre os países envolvendo o tarifaço

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou a ligação nesta segunda-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O chefe da Casa Legislativa elogiou o encontro, feito após uma série de tensões entre os dois países envolvendo aplicação de taxas sobre o comércio brasileiro.

“Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais”, declarou Motta nas redes sociais.

Mais cedo, o Palácio do Planalto diviulgou uma nota sobre o telefonema e disse que Lula e Trump relembraram, na reunião virtual que tiveram nesta manhã, a "boa química" entre ambos durante a Assembleia Geral da ONU há duas semanas.

Lula pediu a Trump a revogação das tarifas de 40% aplicadas a produtos brasileiros e, sem citar diretamente a Lei Magnitsky ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu a retirada de sanções a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com integrantes do governo, Moraes não foi citado na conversa, mas o pedido de Lula deixou claro que a menção às sanções tratava também do ministro.

A ligação partiu da Casa Branca. Segundo o Planalto, os dois líderes combinaram um encontro pessoal, que pode ocorrer na Malásia, na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula deve viajar a Kuala Lumpur no dia 24 de outubro.

A ligação com Trump ocorreu 13 dias depois do encontro de Lula com o republicano na Assembleia Geral da ONU, no qual o chefe de Estado americano afirmou que uma reunião com o brasileiro aconteceria. A conversa foi acertada no fim de semana entre assessores de Lula e Trump.

O presidente brasileiro se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada, como os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também participou, assim como o chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira.

