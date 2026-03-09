A- A+

Câmara dos Deputados Motta marca reunião com relator do projeto sobre trabalhadores de apps e ministros de Lula Reunião está prevista para às 10h de terça-feira com a presença de Gleisi, Boulos e Luiz Marinho

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, agendou para terça-feira uma reunião com ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o relator do projeto que trata sobre regulação do trabalho por aplicativos na Casa, Augusto Coutinho (Republicanos-PE), para alinhar o texto.

O encontro será na Residência Oficial da presidência da Câmara, às 10h, e contará com a presença, além de Coutinho, da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e do Trabalho, Luiz Marinho.

O presidente da comissão especial na Câmara que trata sobre o projeto, Joaquim Passarinho (PL-PA) também será convidado a participar.

O texto está sendo discutido no âmbito de uma comissão especial destinada ao tema,, onde deve ser votado antes de ir a plenário. O relator ainda precisa apresentar um parecer final.

O principal ponto de discussão sobre o texto gira em torno do valor base a ser pago por cada corrida ou entrega dos motoristas vinculados aos aplicativos.

O valor sugerido pelo relator é de R$ 8,50, mas enfrenta resistências em setores interessados no andamento do projeto, como o de restaurantes, que defendem um valor mais baixo.

Outro trecho sensível é a definição do limite da taxa de intermediação cobrada pelas plataformas, que deve ficar em 30%.

A ideia da reunião é bater o martelo acerca do assunto para que o texto possa ser votado ainda no mês de março.

