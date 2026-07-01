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BRASÍLIA Motta marca reunião com ruralistas e equipe econômica para discutir projeto sobre dívidas rurais Presidente da Câmara afirma que encontro ocorrerá na próxima terça-feira para buscar um acordo sobre proposta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou nesta quarta-feira que promoverá, na próxima terça-feira, uma reunião entre integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e representantes da equipe econômica para discutir uma alternativa ao projeto de lei que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais.

A iniciativa ocorre após o governo e a Câmara iniciarem negociações para modificar o texto aprovado pelo Senado, cujo impacto estimado pelo Ministério da Fazenda é de R$ 140 bilhões ao longo de dez anos.

Em publicação nas redes sociais, Motta informou que recebeu o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acompanhado do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), para discutir o projeto das dívidas rurais e o projeto relacionado aos combustíveis.

"Comprometidos com a responsabilidade fiscal, alinhamos uma reunião com a FPA e a equipe econômica para a próxima terça-feira (7), na busca de um acordo para atender os produtores que foram afetados pelas intempéries climáticas", escreveu o presidente da Câmara.

O encontro confirma a estratégia desenhada por Motta e pelo governo para construir consenso sobre o tema. Na terça-feira, o presidente da Câmara avisou a líderes partidários que a proposta aprovada pelo Senado não deverá avançar na Casa e indicou que aguardava uma alternativa da equipe econômica para destravar as negociações.

O projeto foi aprovado pelo Senado no último dia 10, contrariando os apelos da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta havia sido aprovada pela Câmara no ano passado com um escopo mais restrito. O texto original previa medidas de apoio a produtores rurais atingidos por eventos climáticos extremos, como as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. Durante a tramitação no Senado, porém, o projeto foi ampliado para incluir também produtores afetados por impactos econômicos decorrentes de conflitos internacionais, como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

A versão aprovada cria uma linha especial de refinanciamento de dívidas, com juros reduzidos e prazos mais longos, utilizando recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de outras fontes.

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