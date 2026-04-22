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escala 6x1 Motta, sobre 6x1: é mais um passo fundamental para levar PEC ao plenário ainda em maio Agora, os projetos seguem para análise de mérito em uma comissão especial, que ainda será criada

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou a previsão de levar ao plenário ainda em maio a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1. A declaração ocorreu por meio de postagem na rede social X, nesta quarta-feira (22) após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter aprovado a admissibilidade da proposta.

Na publicação, Motta também disse que criará em breve a comissão especial sobre a PEC. "A CCJ acaba de aprovar a admissibilidade da PEC 6x1. É mais um passo fundamental para levarmos ao plenário ainda em maio. A Câmara dos Deputados é a Casa do diálogo e do povo brasileiro. Meu compromisso é avançar rápido, mas sempre com muito equilíbrio e responsabilidade", escreveu.

O presidente da Câmara acrescentou: "Vou determinar o mais rápido possível a criação da comissão especial para debater a proposta."

O deputado não informou quem será o relator e o presidente do colegiado.

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