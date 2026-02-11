Qua, 11 de Fevereiro

Hotelaria

Motto By Hilton inaugura primeira unidade do Brasil às vésperas do Carnaval, no Bairro do Recife

Único hotel em funcionamento no centro histórico durante o Carnaval, o empreendimento já nasce com expectativa de ocupação de 90% no período

Hotel Motto by Hilton.Hotel Motto by Hilton. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Recife ganhou, na manhã desta quarta-feira, 11 de fevereiro, um novo endereço na hotelaria e no turismo urbano. O Motto By Hilton, primeira unidade da marca no Brasil, foi inaugurado no coração do Bairro do Recife, a poucos passos do Marco Zero, da Rua do Bom Jesus e da Praça do Arsenal da Marinha, principais polos da folia na capital pernambucana.

A abertura oficial ocorreu durante café da manhã para imprensa e autoridades. Estiveram presentes o prefeito do Recife, João Campos; o vice-prefeito, Victor Marques; a chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça; e a secretária de Cultura do Recife, Milu Megali. Pela Hilton, participaram Maxime Verstraete, VP de Gestão de Marca na América Latina; Leonardo Lido, diretor sênior de Desenvolvimento Brasil; e Juan Arboleda, diretor sênior de Gestão de Marca América Latina. Representando a Atlantica Hospitality International, Mark Campbell, vice-presidente de Produtos e Serviços, e Cassio Oliveira, diretor de Implantação, Arquitetura & Design, também prestigiaram o evento.

Único hotel em funcionamento no centro histórico durante o Carnaval, o empreendimento inicia sua trajetória com 90% de ocupação no período. Dos 132 apartamentos, 76 estarão disponíveis para foliões e turistas que optarem por viver a festa a pé, no epicentro cultural da cidade. As reservas já estão abertas nas principais plataformas de hotelaria.

Além da hospedagem, o Motto By Hilton Recife aposta na conexão com o entorno. O rooftop, com bar e restaurante abertos ao público, amplia a vista e o fluxo no bairro. No térreo, um café recebe hóspedes, moradores e visitantes. Durante o Carnaval, o hotel operará também em formato Day Use, das 16h à 1h, com acesso às áreas comuns; alimentação e bebidas serão cobradas à parte.

O empreendimento inicia as atividades com 60 empregos diretos e abriu 20 vagas temporárias para o período carnavalesco. Com 3.642,46 m² de área construída, o projeto é resultado de dois anos e meio de obra e recebeu investimento de R$ 53,2 milhões. O modelo adotado é o de condo-hotel, no qual investidores são proprietários das unidades e participam dos resultados da operação.

“O Recife vive um momento de transformação consistente, e o Motto By Hilton chega para consolidar essa fase. É um hotel internacional, com operação moderna, integrado à cultura local e inserido em um dos territórios mais simbólicos da cidade. Inaugurar às vésperas do Carnaval tem um significado especial: é colocar o empreendimento no ritmo da cidade”, afirma Danilo Canuto, presidente da Revpar Incorporações Imobiliárias.

Segundo ele, a escolha do modelo e da localização foi estratégica. “O conceito de condo-hotel permite que o investidor participe do faturamento total, inclusive de alimentos e bebidas. Ao mesmo tempo, a operação profissional, aliada à força da marca Hilton, garante eficiência e atratividade”, completa.

Com proposta lifestyle e urbana, o Motto By Hilton Recife reforça o posicionamento do Bairro do Recife como polo de projetos ligados ao turismo, tecnologia, economia criativa e experiências culturais. “O Motto é um hotel compacto, com foco em experiências e conexão com o lugar. É o hotel que o Bairro do Recife demandava”, conclui João Domingos Azevedo, da MUV Empreendimentos, uma das empresas desenvolvedoras do projeto.

