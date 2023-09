Moura Dubeux comemora 40 anos de história e pioneirismo na construção pernambucana

A- A+

Presente em sete estados do Nordeste, a Moura Dubeux celebra, neste mês de setembro, 40 anos de atividade. Para comemorar a data, a companhia promoveu nesta quinta-feira (28) uma nova rodada do Encontro MD 40. O evento, realizado no Teatro RioMar Recife, na Zona Sul do Recife, contou com a presença do presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, entre outras personalidades.

“É com alegria que estou presente na celebração do aniversário da Moura Dubeux, empresa construída por amigos muito queridos e que dedicaram o melhor da sua energia na construção desse empreendimento”, afirmou Eduardo Monteiro.



O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, também marcou presença no encontro. “É um prazer estar aqui na comemoração dos 40 anos da Moura, uma empresa que representa o que há de mais importante na construção civil, com grandes empreendimentos e grandes projetos que contribuem para o desenvolvimento do Estado”, destacou.

A reunião foi marcada por uma palestra do economista Ricardo Amorim, que falou sobre o cenário da economia brasileira e as perspectivas para o Nordeste. Na região, a Moura Dubeux atua nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. No total, a empresa já foi responsável pela entrega de mais de 235 empreendimentos imobiliários, o que representa 20% do market share do Nordeste.

Focada na inovação, a companhia se tornou, no ano de 2020, a primeira construtora da região a abrir o capital. Na época, as vendas das ações levantaram R$ 1,2 bilhão. É com esse pioneirismo que impulsionou a empresa a se consolidar como uma das maiores construtoras do país que a Moura Dubeux pretende seguir nos próximos anos.



Diego Villar, CEO da Moura Dubeux - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Estamos há 40 anos vivendo o Nordeste, criando conexões em cada canto. Dessa forma, nasce também o Encontro MD 40, um momento para compartilhar ideias sobre o nosso povo, nossa cultura, nossa economia e celebrar todo esse legado da Moura Dubeux no Nordeste”, comentou o CEO da companhia, Diego Villar.

Para a diretora Comercial e de Marketing da companhia, Eduarda Dubeux, celebrar a data na cidade onde a empresa foi fundada é motivo de uma imensa alegria. “Estamos comemorando com pessoas que fizeram parte dessa história. São clientes, fornecedores, parceiros que participam desse evento que fizemos com muito carinho”, observou.

Além de Pernambuco, o Encontro MD 40 também deverá ser realizado nos outros estados onde a companhia está presente. As palestras acontecerão até novembro e vão contemplar diversos segmentos econômicos.

Em Maceió e Natal, os encontros contam com a condução da jornalista de moda e comportamento Gloria Kalil. Já em João Pessoa, Fortaleza e Aracaju, as palestras serão com o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum. Enquanto em Salvador, o palestrante será o economista Ricardo Amorim.

