Moura Dubeux conquista prêmio inédito e se consolida nas práticas de ESG

Transformar em realidade as estratégias e soluções planejadas é um desafio para qualquer organização. Mas é possível, e a Moura Dubeux vem se destacando no mercado imobiliário pelo comprometimento na realização e difusão das práticas e políticas de ESG em toda a sua operação. Um reflexo disso foi a conquista do Troféu Vivix, categoria inédita na premiação da Ademi-PE para reconhecer empreendimentos sustentáveis.

“É nossa tarefa diária implementar, avaliar e trazer melhorias na nossa empresa, seja nos ambientes corporativos, nas obras ou nos projetos de forma a contribuir com a cidade e a sociedade, deixando um legado positivo para todos. Trabalhamos para que todas as equipes estejam sempre alinhadas com nossas políticas de ESG (Sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança, na tradução)”, comenta Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Atualmente, a companhia possui aproximadamente 6 mil funcionários diretos e 40 empreendimentos em obras, que seguem a diretriz de sustentabilidade da empresa desde a concepção do projeto até sua execução.

Mirante Capibaribe, da Moura Dubeux, foi premiado | Foto: Moura Dubeux/Divulgação

O Mirante Capibaribe, empreendimento entregue em 2022, conquistou o prêmio de melhor projeto de sustentabilidade em Pernambuco. Ele saiu vitorioso pela superação de indicadores sociais e ambientais que permeiam a concepção e execução do produto, bem como as soluções sustentáveis que já são aproveitadas pelos moradores.

A Moura Dubeux venceu também nas categorias de melhores empreendimentos com quatro quartos sociais, com o empreendimento Jardins da Ilha; e com quatro quartos sociais Master, também com o Mirante Capibaribe.

Gustavo Dubeux com a equipe que faz a construtora | Foto: Divulgação

A pauta sustentável do ESG da empresa está entrelaçada às demais atividades das áreas Social e de Governança nos sete estados nordestinos onde atua. Um exemplo é a formação de 150 novos profissionais no mercado, realizada pelo MD Social, com capacitação gratuita de pessoas, em especial de mulheres, tendo como meta o aumento da presença feminina no canteiro de obra. “É um propósito coletivo. Estamos encerrando o ano com muito orgulho das conquistas, mas com mais disposição para avançar”, finaliza.

Premiações – A Moura Dubeux vem acumulando premiações pela excelência nas práticas e iniciativas de ESG. Entre os prêmios recebidos neste ano, destaque para dois. A MD foi vencedora no GRI Awards 2023, prêmio nacional que destaca os melhores projetos da construção civil, nas categorias Projeto Social, com o MD Social; e ESG, com o empreendimento Meet Aldeota, do Ceará, que também obteve a certificação Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), pelos altos índices de redução de consumo de energia e água. O segundo é o Selo Pró-Ética. Concedido pela Controladora Geral da União, o prêmio destaca as empresas que atuam no Brasil e adotam políticas e práticas de combate à corrupção e fraudes.

Prêmios que a Moura Dubeux recebeu no tradicional Troféu Ademi-PE | Foto: Divulgação

