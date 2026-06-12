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ENTREGADORES

Move Brasil terá taxas a entregadores de 12,5% e 11,5% e contratações em 13/7, diz ministro

Segundo ministro, Lula assina a medida provisória da nova linha de crédito nesta sexta, 12, e o portal de cadastramento será aberto também nesta sexta

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O entregador de comida João Paulo Teixeira, de 20 anos, usa sua bicicleta elétrica para entregar um pedido do aplicativo 99Food no centro do Rio de JaneiroO entregador de comida João Paulo Teixeira, de 20 anos, usa sua bicicleta elétrica para entregar um pedido do aplicativo 99Food no centro do Rio de Janeiro - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta sexta-feira, 12, que as taxas de juros do programa Move Brasil para entregadores serão de 12,5% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, com garantia das operações pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO).

"O ponto central é reconhecer a importância dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, o papel que essa linha tem de aumentar o bem-estar, o papel desses trabalhadores hoje para a sociedade brasileira para a economia brasileira", disse.

Segundo ele, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assina a medida provisória da nova linha de crédito nesta sexta, 12, e o portal de cadastramento será aberto também nesta sexta.

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As contratações, entretanto, poderão ser feitas nos bancos a partir de 13 de julho. "É uma linha que vai levar ao aumento de produtividade, à descarbonização e à renovação da frota de motocicletas e bicicletas elétricas", completou.

O prazo de financiamento de crédito do Move Brasil Entregadores é de 48 meses, com carência de 2 meses.

Os modelos incluídos em linha de crédito são motos flex de até 160 cilindradas e bicicletas elétricas.

O novo programa permitirá o financiamento de um veículo por beneficiário, e os trabalhadores terão dois meses para começar a pagar e prazo de financiamento de até 48 meses. O seguro prestamista, proteção que ajuda a quitar a dívida em caso de imprevistos graves com o trabalhador, também poderá ser financiado.

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