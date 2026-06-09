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CARROS Move Brasil: veja modelos de carros que podem ser comprados com desconto pelo programa Crédito de R$ 30 bilhões lançado pelo governo federal impulsiona ofertas de montadoras para taxistas e motoristas de aplicativo, com descontos que chegam a quase R$ 30 mil em alguns modelos

O programa Move Brasil, lançado pelo governo federal para facilitar a compra de veículos novos por taxistas e motoristas de aplicativo, já começa a movimentar o mercado automotivo. Com uma linha de crédito de R$ 30 bilhões e condições de financiamento com juros reduzidos, a iniciativa levou montadoras a anunciarem descontos especiais para atrair profissionais do transporte de passageiros.

Entre os modelos já contemplados estão veículos das marcas Jeep, Fiat, Honda, GWM e Geely, com abatimentos que, em alguns casos, superam R$ 29 mil em relação ao preço público.

Na Jeep, o destaque é o Compass Sport, oferecido por R$ 145.942 para motoristas de aplicativo, valor que representa desconto de R$ 29 mil. Já o novo Renegade MHEV pode ser adquirido por R$ 143.138, redução de cerca de R$ 15,6 mil.

A Fiat também aderiu ao programa com condições especiais. O Pulse Drive 1.3 AT está sendo vendido por R$ 102.071, ante os R$ 115.990 da tabela convencional. O Fastback T200 com pacote Smart conta com desconto superior a R$ 6 mil. Já o Cronos Drive 1.3 AT tem abatimento acima de R$ 16 mil, enquanto o Argo recebe desconto superior a R$ 9 mil.

A Honda anunciou condições por meio da modalidade de vendas diretas, agora estendida a motoristas de aplicativo, além dos taxistas. Segundo a montadora, os veículos participantes terão descontos de até 10%, com preços a partir de R$ 90.550.

Para taxistas, estarão disponíveis todas as versões dos modelos City e WR-V, além das versões EX e EXL do HR-V. Os motoristas de aplicativo poderão acessar as mesmas configurações, desde que o valor final do veículo fique abaixo de R$ 150 mil após a aplicação dos benefícios previstos.

O programa também contempla veículos elétricos. A GWM informou que o Ora 03 BEV58 será oferecido por R$ 150 mil para taxistas e motoristas de aplicativo elegíveis.

Já a Geely incluiu o EX2 Pro na iniciativa. A versão de entrada terá preço a partir de R$ 99.001 para taxistas, considerando os descontos legais da categoria, e de R$ 117.610 para motoristas de aplicativo. A configuração Max será comercializada a partir de R$ 109.396 para taxistas e R$ 129.960 para motoristas de aplicativo.

Confira alguns dos modelos já anunciados pelas montadoras:

Jeep

Compass Sport: R$ 145.942 (desconto de R$ 29 mil)

Renegade MHEV: R$ 143.138 (desconto de R$ 15,6 mil)

Fiat

Pulse Drive 1.3 AT: R$ 102.071

Fastback T200 com pacote Smart: desconto superior a R$ 6 mil

Cronos Drive 1.3 AT: desconto superior a R$ 16 mil

Argo: desconto superior a R$ 9 mil

Honda

City (todas as versões)

WR-V (todas as versões)

HR-V EX

HR-V EXL

Elétricos

GWM Ora 03 BEV58: R$ 150 mil

Geely EX2 Pro: a partir de R$ 99.001 para taxistas e R$ 117.610 para motoristas de aplicativo

Geely EX2 Pro Max: a partir de R$ 109.396 para taxistas e R$ 129.960 para motoristas de aplicativo

BYD Dolphin Mini: R$ 118.990 para taxistas

BYD Song Pro GL: R$ 144.990 para taxistas

BYD King GL: R$ 131.900 para taxistas

O Move Brasil foi criado para ampliar o acesso ao crédito e incentivar a renovação da frota utilizada por profissionais do transporte individual de passageiros. A expectativa do governo é beneficiar milhares de motoristas em todo o país, ao mesmo tempo em que estimula a indústria automotiva e a comercialização de veículos mais modernos e eficientes.

Como faço para me cadastrar no Move Brasil?

Confira abaixo o passo a passo:

A primeira etapa é acessar a plataforma gov.br/movebrasil e rolar até encontrar a opção de fazer o cadastro a partir do gov.br.

Insira seu CPF e depois sua senha gov.br.



Ao abrir a próxima página, clique em "Solicitar adesão".



Informe se é taxista, motorista 99 ou motorista Uber. Depois é só ler e aceitar o termo de consentimento e clicar em "Solicitar adesão".



Com isso, seu perfil já ficará em análise. O governo federal irá validar consultar a plataforma para validar seu cadastro.



Em seguida, é necessário esperar até 5 dias úteis para ser informado se está apto ou não a participar do programa Move Brasil. O motorista receberá a resposta via caixa postal do gov.br e via mensagem de WhatsApp.

No caso de motoristas de aplicativo, o governo irá checar quem está apto diretamente com a plataforma.

No caso de motorista de táxi, o governo irá chegar por meio da Receita Federal. Os taxistas devem autorizar que o órgão envie às instituições financeiras a confirmação do registro e autorize a instituição financeira a praticar as condições de financiamento do programa.

Para acompanhar sua solicitação, clique em "voltar ao acompanhamento".

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