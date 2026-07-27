Move Brasil: veja quais motos e bikes elétricas podem ser financiadas pelo programa e quanto custam
Os bancos irão disponibilizar a contratação do programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativos, taxistas e entregadores em 27 de julho
Os bancos começam a oferecer, a partir desta segunda-feira (27), a linha de crédito do programa Move Brasil voltada à compra de veículos por entregadores, mototaxistas e motociclistas que atuam em aplicativos de transporte. Além das motocicletas convencionais, o financiamento também poderá ser usado para a aquisição de modelos elétricos.
A linha é mais um desdobramento do Move Brasil, uma das vitrines do governo em ano eleitoral dentro de um amplo pacote de estímulo e de crédito, que busca reaquecer a demanda e angariar apoio junto a segmentos estratégicos.
Podem solicitar o crédito motociclistas e entregadores de aplicativos com pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e um mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas. Também estão aptos ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime da CLT, desde que tenham ao menos seis meses de carteira assinada na mesma empresa.
Leia também
• BB supera R$ 650 milhões em negócios no Move Brasil
• Move Brasil: governo libera compra de carros seminovos por motoristas de aplicativo e taxistas
• Início do financiamento do Move Brasil entregadores é adiado de 13 para 27 de julho, avisa MDIC
A linha de financiamento contempla ciclomotores, motonetas, motocicletas flex de até 160 cilindradas e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 W. Apenas veículos novos (0 km) podem ser adquiridos pelo programa. Além disso, os modelos, elétricos ou não, devem ser produzidos no Brasil ou fazer parte de projetos de investimento voltados à produção no país.
O governo não estabeleceu um teto para o valor das motocicletas financiadas. Como exemplo, o Ministério da Fazenda informa que, nas condições mais favoráveis do programa, um financiamento de R$ 21 mil teria parcelas mensais de R$ 552.
As taxas de juros variam conforme o gênero do solicitante. Para homens, a taxa será de 12,5% ao ano. Para mulheres, de 11,5% ao ano. Segundo o governo, atualmente os bancos cobram, em média, entre 25% e 30% ao ano em operações semelhantes.
Como solicitar o financiamento
O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma gov.br/movebrasil e aguardar a análise, que pode levar até cinco dias úteis. A aprovação no cadastro, no entanto, não garante a concessão do crédito. Após receber o aval para participar do programa, o interessado deverá procurar uma das instituições financeiras participantes para solicitar o financiamento. Modelos elegíveis
Após ter o financiamento autorizado, está na hora de escolher uma moto ou bicicletas elétricas para chamar de seu. Pensando nisso, O Globopreparou uma lista com os modelos e valores elegíveis para o programa de cada marca. Segue abaixo:
Honda
- Honda Pop 110i ES – R$ 10.588,00
- Honda Biz 125 ES – R$ 13.505,00
- Honda Biz 125 EX – R$ 16.840,00
- Honda Elite 125 – R$ 14.440,00
- Honda CG160 Start – R$ 17.350,00
- Honda CG160 Cargo – R$ 18.390,00
- Honda CG160 Fan – R$ 18.980,00
- Honda PCX 160 CBS – R$ 19.080,00
- Honda CG160 Titan – R$ 20.590,00
- Honda PCX 160 ABS – R$ 20.980,00
Yamaha
- Yamaha Factor 150 STD Flex - R$ 18.690
- Yamaha Factor 150 DX Flex - R$ 19.190
- Yamaha FZ15 ABS Flex - R$ 21.190
- Yamaha Crosser S ABS Flex - R$ 22.790
- Yamaha Crosser 150 Z ABS Flex - R$ 22.990
- Yamaha NEOS Elétrico - R$ 25.590
Two Dogs (elétrico)
- Bet.PRO 1000W - R$ 10.990
- Fat Bigfoot T1 750W - R$ 7.990
- Extreme X1 500W - R$ 8.990
- Classic S3 - R$ 6.990
- Extreme E1 - R$ 7.990
- Bigfoot T2 750W (aro 20, dobrável) - R$ 12.990
- T2 Cargo 750W (aro 20, dobrável) - R$ 13.990
- Fat Bigfoot - R$ 3.990
Drop (elétrico)
- Scooter EXS 1000W — R$ 11.990
- Bicicleta EM1 800W — R$ 10.990
- Bicicleta ESi 800W — R$ 10.990
Groove Bikes (elétrico)
- E - Slap Alloy - R$ 36.990,90
- E - Sika 9 - R$ 20.999,90
- E - Sika 7 - R$ 16.999,90
- E - Blues - R$ 9.499,90
- Jazz - R$ 9.499,90
- E Urban - R$ 8.299,90
- To Go - R$ 8.299,90