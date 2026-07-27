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PROGRAMA DO GOVERNO Move Brasil: veja quais motos e bikes elétricas podem ser financiadas pelo programa e quanto custam Os bancos irão disponibilizar a contratação do programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativos, taxistas e entregadores em 27 de julho

Os bancos começam a oferecer, a partir desta segunda-feira (27), a linha de crédito do programa Move Brasil voltada à compra de veículos por entregadores, mototaxistas e motociclistas que atuam em aplicativos de transporte. Além das motocicletas convencionais, o financiamento também poderá ser usado para a aquisição de modelos elétricos.

A linha é mais um desdobramento do Move Brasil, uma das vitrines do governo em ano eleitoral dentro de um amplo pacote de estímulo e de crédito, que busca reaquecer a demanda e angariar apoio junto a segmentos estratégicos.

Podem solicitar o crédito motociclistas e entregadores de aplicativos com pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e um mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas. Também estão aptos ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime da CLT, desde que tenham ao menos seis meses de carteira assinada na mesma empresa.

A linha de financiamento contempla ciclomotores, motonetas, motocicletas flex de até 160 cilindradas e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 W. Apenas veículos novos (0 km) podem ser adquiridos pelo programa. Além disso, os modelos, elétricos ou não, devem ser produzidos no Brasil ou fazer parte de projetos de investimento voltados à produção no país.

O governo não estabeleceu um teto para o valor das motocicletas financiadas. Como exemplo, o Ministério da Fazenda informa que, nas condições mais favoráveis do programa, um financiamento de R$ 21 mil teria parcelas mensais de R$ 552.

As taxas de juros variam conforme o gênero do solicitante. Para homens, a taxa será de 12,5% ao ano. Para mulheres, de 11,5% ao ano. Segundo o governo, atualmente os bancos cobram, em média, entre 25% e 30% ao ano em operações semelhantes.

Como solicitar o financiamento

O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma gov.br/movebrasil e aguardar a análise, que pode levar até cinco dias úteis. A aprovação no cadastro, no entanto, não garante a concessão do crédito. Após receber o aval para participar do programa, o interessado deverá procurar uma das instituições financeiras participantes para solicitar o financiamento. Modelos elegíveis

Após ter o financiamento autorizado, está na hora de escolher uma moto ou bicicletas elétricas para chamar de seu. Pensando nisso, O Globopreparou uma lista com os modelos e valores elegíveis para o programa de cada marca. Segue abaixo:

Honda

Honda Pop 110i ES – R$ 10.588,00

Honda Biz 125 ES – R$ 13.505,00

Honda Biz 125 EX – R$ 16.840,00

Honda Elite 125 – R$ 14.440,00

Honda CG160 Start – R$ 17.350,00

Honda CG160 Cargo – R$ 18.390,00

Honda CG160 Fan – R$ 18.980,00

Honda PCX 160 CBS – R$ 19.080,00

Honda CG160 Titan – R$ 20.590,00

Honda PCX 160 ABS – R$ 20.980,00

Yamaha

Yamaha Factor 150 STD Flex - R$ 18.690

Yamaha Factor 150 DX Flex - R$ 19.190

Yamaha FZ15 ABS Flex - R$ 21.190

Yamaha Crosser S ABS Flex - R$ 22.790

Yamaha Crosser 150 Z ABS Flex - R$ 22.990

Yamaha NEOS Elétrico - R$ 25.590

Two Dogs (elétrico)

Bet.PRO 1000W - R$ 10.990

Fat Bigfoot T1 750W - R$ 7.990

Extreme X1 500W - R$ 8.990

Classic S3 - R$ 6.990

Extreme E1 - R$ 7.990

Bigfoot T2 750W (aro 20, dobrável) - R$ 12.990

T2 Cargo 750W (aro 20, dobrável) - R$ 13.990

Fat Bigfoot - R$ 3.990

Drop (elétrico)

Scooter EXS 1000W — R$ 11.990

Bicicleta EM1 800W — R$ 10.990

Bicicleta ESi 800W — R$ 10.990

Groove Bikes (elétrico)

E - Slap Alloy - R$ 36.990,90

E - Sika 9 - R$ 20.999,90

E - Sika 7 - R$ 16.999,90

E - Blues - R$ 9.499,90

Jazz - R$ 9.499,90

E Urban - R$ 8.299,90

To Go - R$ 8.299,90

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