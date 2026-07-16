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FINANCIAMENTO

Move Brasil: governo libera compra de carros seminovos por motoristas de aplicativo e taxistas

Veículos deverão ter sido produzidos a partir de 2024

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Pelo Move Brasil, motoristas de aplicativo terão acesso a fianciamentoPelo Move Brasil, motoristas de aplicativo terão acesso a fianciamento - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O governo Lula decidiu ampliar a linha de financiamento de até R$ 30 bilhões para aquisição de automóveis por motoristas de aplicativos e taxistas. Agora, será possível financiar também veículos seminovos. Antes, apenas carros novos podiam ser comprados.

Poderão ser financiados veículos elétricos ou veículos híbridos flex seminovos produzidos a partir de 2024. A mudança foi adicionada à medida provisória (MP) que trata da renegociação de dívidas rurais editada ontem.
 

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Pelo chamado Move Brasil, motoristas de aplicativo, taxistas e cooperativas de táxi poderão ter acesso a uma nova linha de financiamento para aquisição de veículos novos.

Poderão acessar as linhas de crédito profissionais de transporte remunerado privado individual de passageiros, taxistas e cooperativas de taxistas. 

Entre os itens que poderão ser financiados estão seguros do veículo, seguro prestamista (que garante pagamento da dívida em caso de morte, por exemplo) e equipamentos de segurança, em atendimento a demandas de mulheres motoristas. 

Entenda as regras

Juros: Taxas de juros de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens (motoristas de aplicativos e taxistas).

Prazo: Prazos de até 72 meses

Período de carência de 6 meses.

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