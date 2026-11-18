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Inovação Movimenta Indústria PE reúne especialistas para discutir inovação e tendências do setor industrial Evento promovido pelo governo de Pernambuco acontece no dia 26 de novembro, auditório do Centro de Avanço Tecnológico do Parqtel, no Recife

Especialistas de empresas e instituições nacionais estarão reunidos no dia 26 de novembro para discutir os caminhos da modernização industrial durante a quarta edição do Movimenta Indústria PE 2026. Com o tema “Conexões para Indústria Inteligente”, o encontro será realizado das 9h às 13h, no auditório do Centro de Avanço Tecnológico do Parqtel, no Recife.

Promovido pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE), o evento contará com representantes de empresas como Shineray do Brasil, Stellantis e Moura Baterias, além de instituições como SENAI, ABINEE, Serttel, Sebrae e Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI).

A programação será dividida em palestras e painéis temáticos sobre indústria inteligente, armazenamento de energia, mobilidade elétrica, aplicações de drones, transformação digital e inovação na China. A proposta é aproximar empresas, pesquisadores e profissionais para compartilhar experiências e discutir oportunidades e desafios do setor produtivo.

A abertura será conduzida por Roberto Barbieri, assessor de coordenação da área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Na palestra “Cenários para a Indústria Inteligente”, o engenheiro eletricista e economista apresentará perspectivas para o desenvolvimento tecnológico da indústria.

O armazenamento de energia também terá espaço na programação. Washington de Araujo Silva Junior, executivo de engenharia da Moura Baterias, apresentará uma experiência da empresa no segmento de energia renovável. Já Bruno César Rodrigues Brasil, do SENAI, discutirá a inovação e a nacionalização de baterias para a indústria automotiva brasileira.

Mobilidade elétrica e novas tecnologias

Outro destaque será o painel sobre mobilidade elétrica, que reunirá representantes da Shineray, Stellantis e Serttel. Os debates devem abordar o desenvolvimento de negócios, os incentivos à pesquisa e à inovação e as soluções tecnológicas para a mobilidade urbana. A mediação será de Rogério Pontes, gerente-geral de Ciência, Tecnologia e Inovação da SECTI-PE.

As aplicações econômicas dos drones também serão discutidas em um painel sobre a chamada economia de baixa altitude. Participam Eduardo Peixoto, presidente do LIDE Digital Pernambuco; João Borba, da Itec Brasil e do Clube Drone Brasil; e o coronel Almir Mendes, chefe do Escritório do Sistema de Defesa, Indústria e Academia do Comando Militar do Nordeste. A mediação ficará a cargo de Noemia Resende, diretora de Avanço Tecnológico da SECTI-PE.

A programação será encerrada com um debate sobre experiências e oportunidades de inovação na China. O painel contará com Carolina Fonseca, CEO da Tron Controles Elétricos; Maria Josiana Ferreira Rocha, diretora técnica do Sebrae Pernambuco; e Paulo Gama, diretor de Negócios do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI). A mediação será realizada por Teresa Maciel, secretária executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da SECTI-PE.

A iniciativa busca fortalecer a conexão entre o conhecimento técnico e as demandas da indústria, estimulando a troca de experiências entre empresas, instituições de pesquisa e profissionais. O evento conta com patrocínio do Movimento Oeste Inovador, Tron Controles Elétricos, Shineray, Fiepe, Sebrae e Jalan.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a empresários, profissionais da indústria, empreendedores, pesquisadores, estudantes e demais interessados em inovação e desenvolvimento tecnológico.

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