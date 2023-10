Movimentação comercial em alta para o Dia das Crianças 

A- A+

Com a chegada do Dia das Crianças, comemorado amanhã (12), a procura por presentes para os pequenos tem se intensificado. Para este ano, a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que as vendas relativas à data deverão atingir R$ 8,4 bilhões. Caso essa projeção seja confirmada, representará um crescimento de 1,2% em relação ao mesmo período em 2022.

Seguindo essa tendência de crescimento, em Pernambuco, a Pesquisa de Sondagem de Opinião, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), em parceria com a Ceplan Consultoria, revelou que 67,9% dos consumidores pernambucanos têm intenção de comemorar a data em 2023. O desejo de presentear foi indicado por 74,5% dos pesquisados, enquanto 26,6% pretendem comemorar em casa e 29,5% pretendem fazer passeio ou viajar.

Rafael Lima, economista da Federação, explica que os varejistas e o segmento de alimentação do comércio tradicional e de shoppings centers do Estado estão otimistas. Segundo ele, em relação ao ano passado, houve um avanço dos consumidores que pretendem comemorar o Dia das Crianças e também o aumento da intenção de passear em parques e praças públicas.

Consumidores

Sabemos que as crianças possuem gostos e interesses diferentes, em razão disso, os centros comerciais costumam ser um dos locais mais procurados por aqueles que presenteiam nessas datas comemorativas. A variedade de lojas e produtos permite que os consumidores escolham itens que correspondam às suas expectativas.

Em um dos shoppings da capital pernambucana, por exemplo, os corredores lotados revelam a preocupação das famílias em não deixar o Dia das Crianças passar em branco. O bombeiro militar, Thiago Alves (36), e a assistente social Tichelle Macedo (41) estavam juntos à procura de presentes para o seu casal de filhos.

Depois de muita pesquisa, admitiram que há opções para todos os gostos e bolsos.

"Estávamos procurando um presente específico para o menino e par a menina fazendo pesquisas. As opções eram mais limitadas, com poucas alternativas além de bonecas, cozinhas de brinquedo e produtos de beleza, o que restringia seu mundo de opções. Entretanto, há presentes adequados para todos os gostos e orçamentos", disse a Macedo.

Presentar os sobrinhos ou outras crianças do convívio diário, também é uma possibilidade. A blogueira Nathaly Dias (26) escolheu uma loja de sapatos para comprar as lembranças de cinco familiares. Segundo ela, os preços das lojas estão acessíveis, e por isso, aproveitou as ofertas para comprar o que desejasse.

"Os preços estão bons e acessíveis, cabe no bolso de todo mundo. Comprei o que desse vontade", declarou.

Otimismo para os lojistas

Se consolidando como uma das datas mais rentáveis para os lojistas, Eduardo Mateus, vendedor responsável de uma loja de brinquedos e produtos diversos, informou que a equipe já superou a meta estabelecida para o Dia das Crianças. Em comparação com o ano passado, o empreendimento já alcançou 10% a mais nas vendas. “A maioria das pessoas chega para fazer pesquisa e concretiza as compras devido ao preço favorável”.

Quem também está confiante quanto às vendas é a vendedora Rafaela Mendes. Ela é funcionária de uma loja de sapatos, bolsas e acessórios infantis e espera que o dia 12 seja o dia mais lucrativo.

“Muitos pais deixam para comprar os presentes de última hora, mas já estão saindo muitos presentes”, disse.

Fiscalização

Toda essa movimentação comercial levou o Procon Recife a fazer uma pesquisa de verificação de preços em estabelecimentos de centros comerciais das Zonas Sul e Norte do Recife. Comprovando a necessidade dos consumidores em pesquisar um mesmo produto em diferentes lugares, no levantamento, eles encontraram variações de preços de até 622% para um mesmo produto. Segundo o órgão, o objetivo era evitar cobranças abusivas e orientar os consumidores durante o período de compras para o Dia das Crianças.

Cuidado com golpes

Além dos shoppings e das lojas populares de rua, as compras online estão cada vez mais ganhando força. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce pode representar mais de 40% das vendas no Dia das Crianças em 2023. E para os que optarem por essa possibilidade, Rodrigo Garcia, diretor da Petina Soluçõs, uma empresa de gestão de marketplace, trouxe dicas de como fazer compras virtuais de forma segura.

Primeiramente, ele aconselha os consumidores a optarem por fontes confiáveis ao fazer compras online, minimizando os riscos de cair em golpes ou fraudes na internet. O diretor também enfatiza a importância de ler as avaliações e opiniões de outros compradores, uma vez que essas revisões fornecem informações valiosas sobre a experiência real de compra e uso.

Outra recomendação é a proteção das informações pessoais. Rodrigo sugere que os consumidores evitem compartilhar dados pessoais desnecessários durante o processo de compra. Por fim, ele destaca preferência por métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou sistemas de pagamento online. Essa escolha oferece a vantagem de poder contestar transações em caso de erros na compra ou do recebimento de produtos defeituosos.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em alta pela terceira sessão consecutiva