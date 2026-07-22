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cargas portuárias Movimentação de cargas em Suape cresce 25,6% no primeiro semestre de 2026 Complexo portuário movimentou 13,7 milhões de toneladas entre janeiro e junho, com destaque para os granéis líquidos, que representaram 66,6% de todas as operações

O Complexo Industrial Portuário de Suape encerrou o primeiro semestre de 2026 com a movimentação de 13.726.969 toneladas de cargas, volume 25,6% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Os números são provenientes dos dados operacionais encaminhados mensalmente à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Os granéis líquidos responderam por 66,6% da movimentação no período, seguidos pela carga conteinerizada, com participação de 25,7%. Já os granéis sólidos representaram 5,8% e a carga geral solta, 1,9%.

Suape ocupa a quarta posição entre os portos públicos brasileiros em volume de cargas e está entre os mais movimentados do Nordeste. Entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 832 atracações, número 14,3% superior ao observado no mesmo período de 2025.

"O desempenho do primeiro semestre evidencia a diversidade do perfil operacional de Suape e reforça o papel estratégico do complexo no atendimento às cadeias produtivas do país. Esses indicadores constituem uma ferramenta essencial para o acompanhamento da atividade portuária e subsidiam o planejamento das ações voltadas à infraestrutura e ao aumento da eficiência operacional", afirma o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A movimentação de granéis líquidos, composta principalmente por petróleo e derivados processados pela Refinaria Abreu e Lima, localizada no complexo industrial portuário, alcançou 9.142.864 toneladas, crescimento de 40,1% em relação ao primeiro semestre de 2025.

Os granéis sólidos, categoria que inclui produtos como trigo, clínquer e coque, totalizaram 799.510 toneladas, alta de 39% na comparação anual. Já a movimentação de veículos somou 33.779 unidades, provenientes, em sua maioria, do Polo Automotivo da Stellantis, localizado em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

"Os resultados demonstram o desempenho das principais cargas movimentadas em Suape e reforçam a importância do monitoramento permanente dos indicadores operacionais. Essas informações orientam o planejamento da infraestrutura portuária e apoiam a definição de investimentos destinados ao atendimento da demanda logística", explica o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino.

*Com informações da assessoria

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