Movimentação de contêineres em Suape teve alta de 6,5% em 2023

No Nordeste, o Porto de Suape lidera no transporte de carga conteinerizada, mantendo sua posição como o sexto maior porto público do Brasil. Segundo o Anuário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) de 2023, o porto em Pernambuco movimentou 523.956 TEUs (unidade equivalente a 20 pés), marcando um crescimento de 6,5% em comparação ao ano anterior. Dezembro foi o mês de maior volume, registrando 51.261 TEUs, representando 24,1% do total em Suape.

Com a chegada de um novo terminal de contêineres, que será instalado ao lado do Estaleiro Atlântico Sul em uma área de 50 hectares pela APM Terminals, subsidiária da A.P. Moller-Maersk, o porto deverá praticamente dobrar sua movimentação de carga conteinerizada a partir do segundo semestre de 2026. As obras para este terminal estão programadas para começar nas próximas semanas.

Em 2023, Suape, que completou 45 anos de fundação em novembro, também registrou um aumento significativo no transporte de veículos (42% a mais em unidades) e na exportação de açúcar ensacado (38%) para diversos estados e países. Ao longo do ano, 1.509 embarcações de diferentes origens atracaram no porto, representando um aumento de 0,2% em relação a 2022, movimentando um total de 23.982.451 toneladas de carga.

Devido à sua localização estratégica e sua capacidade como porto de águas profundas, Suape é um ponto crucial para a distribuição de carga por cabotagem, via terrestre e ferroviária, especialmente com o projeto em andamento da Transnordestina. Por outro lado, a movimentação de granéis líquidos, principalmente derivados de petróleo, que representaram 68,9% do total do porto, diminuiu em 7% em relação a 2022.

NAVIO GIGANTE

Um feito inédito marcou a história de Suape no dia 11 de março de 2023. Na manhã daquele sábado, atracou em águas pernambucanas o gigante de classe mundial APL Dublin, de bandeira de Singapura. A embarcação, com comprimento de 347,29 metros e 45,28 metros de largura, com capacidade para transportar 10.700 TEUs, movimentou, durante alguns dias, 1.500 contêineres no Tecon Suape.

