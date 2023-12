A- A+

TECNOLOGIA Movimento defende liberdade total para o desenvolvimento da inteligência artificial nos EUA Grupo adota lema 'Go, Go, Go' em uma resposta atrevida aos que se preocupam com a segurança da nova tecnologia e promove a ideia de que a IA poderosa poderia destruir a humanidade

Em uma noite de segunda-feira do mês passado, poucas horas depois de a OpenAI realizar um evento para desenvolvedores no centro de São Francisco, centenas de aficionados por inteligência artificial lotaram uma casa noturna de três andares a vários quarteirões de distância para celebrar uma visão mais livre e menos corporativa do futuro da IA.

Sob luzes coloridas e telas que exibiam imagens de anime, o público, em sua maioria jovem e masculino, dançou ao som de um DJ da cantora e produtora musical Grimes, que é mais conhecida nos círculos de tecnologia como a ex de Elon Musk.

Um grande banner na parede dizia "Accelerate or Die" ("Acelere ou morra"). Outra placa mostrava um diagrama de uma rede neural de IA com o lema "Come and Take It" ("Venha e tome"). Uma startup de IA distribuiu folhetos promocionais que diziam: "O para os deuses está disponível para você".

A festa se chamava "Keep AI Open" (Mantenha a IA aberta) e foi uma festa de lançamento do 'Effective Accelerationism' (Aceleracionismo Efetivo, em português), um dos grupos dissidentes mais estranhos e interessantes que surgiram com o boom da inteligência artificial.

O Aceleracionismo Efetivo (geralmente abreviado como "e/acc", pronuncia-se "i-ack") é um movimento pouco organizado dedicado à busca sem restrições do progresso tecnológico. O grupo acredita que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes devem se movimentar o mais rápido possível, sem barreiras ou guardiões no caminho da inovação.



O grupo se formou nas mídias sociais no ano passado e se uniu no Twitter Spaces e em bate-papos em grupo com memes, conversas tarde da noite e desprezo compartilhado pelas pessoas que eles chamam de "decels" e "doomers" -- aqueles que se preocupam com a segurança da IA ou os reguladores que querem desacelerá-la.

O grupo também se tornou off-line, com festas e hackathons na Bay Area de São Francisco e em outros lugares.

Reação ao "Altruísmo Efetivo"

O Aceleracionismo Efetivo começou como uma resposta atrevida a um movimento mais antigo e mais estabelecido -- o Effective Altruism (EA, Altruísmo Efetivo, em português) -- que se tornou uma grande força no mundo da IA. O EA, como é conhecido o grupo mais antigo, começou promovendo uma abordagem orientada por dados para doações filantrópicas, mas, nos últimos anos, tem se preocupado com a segurança da nova tecnologia e promovido a ideia de que a IA poderosa poderia destruir a humanidade se não fosse controlada.

A batalha entre os integrantes do e/acc e do EA é uma das muitas divisões quase religiosas que estão surgindo no cenário de IA de São Francisco atualmente, à medida que os especialistas discutem sobre a rapidez com que a tecnologia está progredindo e o que deve ser feito a respeito.

O e/acc prefere a abordagem "a todo gás, sem freios". Seus adeptos são a favor do software de IA de código aberto, em vez de ser controlado por grandes corporações e, ao contrário dos Effective Altruists, eles não veem a IA poderosa como algo a ser temido ou protegido.

Eles acreditam que os benefícios da IA superam em muito seus malefícios e que a coisa certa a fazer com uma tecnologia tão importante é sair do caminho e deixá-la crescer.

Algumas das ideias que o e/acc adotou, como sua oposição à regulamentação da IA, são o evangelho padrão do tecnolibertarismo. Outras se assemelham a princípios de subculturas mais antigas do Vale do Silício, como os transhumanistas e os extropianos, que também valorizavam o progresso e resistiam às tentativas de conter a tecnologia.

O movimento também se baseia nos trabalhos do filósofo britânico Nick Land, que escreveu anos atrás que as forças aceleradas do capitalismo e da IA acabariam colidindo em uma "singularidade tecnocapital", um ponto em que a tecnologia superaria nossa capacidade de contê-la. Mais recentemente, Land caiu em desgraça depois de endossar ideias de extrema direita sobre raça e autoritarismo.

Em um manifesto publicado on-line no ano passado, os fundadores do e/acc descreveram suas metas em termos grandiosos e bombásticos, escrevendo que seu objetivo era "inaugurar a próxima evolução da consciência, criando formas de vida impensáveis de próxima geração".=

A maioria das pessoas, é claro, quer manter as formas de vida que já temos, e os críticos do e/acc se irritam com a ideia de que devemos nos acomodar e deixar que os robôs nos dominem.

Peter S. Park, pesquisador de IA do Massachusetts Institute of Technology e diretor do Stakeout.AI, um grupo de defesa da segurança da IA, disse considerar o e/acc "uma ideologia perigosa e irresponsável inspirada na substituição da humanidade pela IA".

