Parceria Movimento Econômico agrega conteúdos de economia em parceria com a Folha de Pernambuco No impresso, a coluna Movimento Econômico; na Rádio Folha, comentários às terças e quintas pela manhã, às 10h45, com reprise no fim da tarde

Os leitores da Folha de Pernambuco e ouvintes da Rádio Folha FM (96,7) passaram a dispor, desde a última terça-feira (1º), de um conteúdo exclusivo e especializado na economia da região Nordeste produzidos pelo site Movimento Econômico. A parceria de conteúdo e negócios firmada com o Grupo EQM inclui a publicação de conteúdos nas diversas plataformas da Folha, que possibilitam a prospecção de novos negócios.



No jornal impresso, a coluna Movimento Econômico (ME) tem publicação às terças, quintas e sábados. Além disso, comentários periódicos na Rádio Folha FM (96,7), às terças e quintas pela manhã, às 10h45, com reprise no fim da tarde, também iniciando nesta terça.

"O Movimento Econômico é um site focado em economia e negócios na região Nordeste. Nosso propósito é mostrar o que acontece nesse segmento na região para quem está fazendo negócios aqui e para quem está fora, mas pretende investir aqui. Hoje, os grandes veículos que falam de economia e negócios estão todos lá no Sudeste, a exemplo do Valor Econômico, Exame, Infomoney, entre outros, e têm poucos representantes aqui", constatou a fundadora e CEO do ME, Patrícia Raposo.

Jornalismo premiado

A expertise do Movimento Econômico foi recentemente reconhecida com o Prêmio BNB de Jornalismo, na última quinta-feira (27), em cerimônia realizada, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza.



O prêmio destacou uma série de reportagens "Montadora da Jeep: o Salto na Economia de Pernambuco", assinada pela editora e fundadora do Movimento Econômico, Patrícia Raposo, e pela jornalista Ângela Fernanda Belfort, abordando o impacto econômico da implantação da fábrica da Jeep na economia de Pernambuco, tendo como base um estudo feito pela Consultoria Ceplan.



Parceria de conteúdos e negócios

"Estamos experimentando um novo modelo de negócio nessa parceira. A gente traz um conteúdo do Movimento Econômico para a Folha para agregar valor junto aos seus leitores e o ME ganha também de estar dentro do Portal da Folha de Pernambuco. E essa união tende a gerar novos negócios e novos produtos conjuntos que vão trazer receita para os dois veículos", detalhou Patrícia Raposo.



Segundo ela, a ideia é levar ao público da Folha de Pernambuco a mesma qualidade jornalística que já é oferecida no site do Movimento Econômico. "A gente quer trabalhar bons conteúdos. Acredito que se conseguirmos atender essa expectativa do leitor com um jornalismo sério, começaremos a reconstruir o jornalismo - que está passando por um momento difícil - com base na credibilidade e atendendo uma demanda do mercado", disse a CEO do Movimento Econômico.



"O Movimento Econômico se diferencia pela nossa experiência e conhecimento em economia. É interessante como o jornalismo está se redesenhando. A expectativa com essa parceria é que o Movimento Econômico cresça", afirmou a jornalista Ângela Belfort, que atua no jornalismo econômico há 24 anos.

As pautas envolvendo política econômica, decisões do Executivo, Congresso e Legislativo com suas repercussões na economia nacional e local têm a assinatura do jornalista Jairo Lima. "É um aprendizado diário trabalhar com Ângela e com Patrícia, jornalistas que sempre tive como referência. Já tive a oportunidade de trabalhar com Patrícia aqui na Folha de Pernambuco onde desenvolvi na maior parte do tempo o jornalismo político. E é justamente essa pegada que vou dar ao Movimento Econômico, porque a política e a economia caminham lado a lado", explica Jairo.



"Queremos entender como a economia influencia nas decisões políticas e como a política repercute na economia. Sempre atentos às pautas do Congresso. Uma reforma tributárias, por exemplo, tem influência em um leque muito grande de políticas governamentais e empresariais e do setor produtivo. Então, a gente vai tentar sempre trazer essa transversalidade", comentou.

Sobre a equipe do Movimento Econômico

Patrícia Raposo é fundadora e CEO do Movimento Econômico. É jornalista especializada em Economia e Negócios e colunista das rádios CBN e Cidade. Empresária e empreendedora, Patrícia Raposo tem pós-graduação em Ciência Política, MBA em Gestão Empresarial e especialização em Marketing Digital pela Udacity.

Ao longo da carreira, atuou em jornais, revistas, televisão, rádio e portais de internet e iniciativas empresariais. Foi diretora de redação, editora e chefe de sucursal de grandes veículos, como Jornal do Commercio, Gazeta Mercantil e Folha de Pernambuco. Também foi secretária de Imprensa do Estado de Pernambuco. É consultora para Planejamento de Comunicação, Construção de Imagem e Gestão de Crise.

Ângela Belfort é uma das jornalistas mais premiadas do Nordeste, recebeu 23 premiações, incluindo quatro CNH de Jornalismo Econômico (2001, 2003, 2005, 2014), um Esso (2001), e um CNI de Inovação (2013).

A jornalista tem dois livros publicados: Nelson Ferreira, o dono da música a biografia deste compositor e o Brasil a Ver Navios, no qual dividiu a autoria com o também repórter Jamildo Melo. Foi correspondente da Folha de São Paulo e posteriormente repórter, por 25 anos, do Jornal do Commercio (PE), concentrando sua atuação na área de Economia, onde recebeu grande parte de suas premiações.

Tem pós-graduação em Artes Cênicas pela UFPE e está concluindo uma especialização em Inovação e Novas Tecnologias pelo Cesar. Também atua como consultora na área de comunicação.

Jairo Lima é colunista de Política do Movimento Econômico. É jornalista formado pela Unicap. Também estudou Documentário na Academia Internacional de Cinema, em São Paulo, e foi intercambista na ST. George College em Toronto, CA.

Inicialmente, foi apresentador e repórter em rádio FM de programas culturais, esportivos e notícias gerais. Há mais de 15 anos migrou para o jornalismo político, econômico e geral atuando como repórter, editor de conteúdo on-line, comentarista e colunista. Atuou em veículos impressos, portais, blogs, redes sociais, rádios, televisão, assessoria de imprensa, agências de publicidade e marketing político.









