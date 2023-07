Movimento Econômico vence prêmio de jornalismo do BNB

A- A+

A dupla de jornalistas Patrícia Raposo e Ângela Belfort foi a vencedora do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo – Edição 2023, na categoria Prêmio Estadual de Pernambuco, com a série de reportagens “Montadora da Jeep: o salto na economia de Pernambuco", veiculada pelo portal Movimento Econômico. A premiação foi realizada nesta quinta-feira (27), durante o 29º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, na sede da instituição financeira, em Fortaleza (CE).

A série premiada é composta de três reportagens sobre a montadora Stellantis. Na primeira delas, a dupla procura mostrar o impacto econômico que a implantação do empreendimento provocou no Estado, mudando a pauta de exportações, gerando mais empregos em Goiana e cidades do entorno, além de provocar um maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) destas cidades, que apresentaram uma média de aumento do PIB maior do que as demais da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A segunda e a terceira reportagens mostraram o impacto do empreendimento na cidade de Goiana, que tinha uma participação de 0,93% do PIB pernambucano em 2010 e passou para 5,17% em 2019; e um cenário que pode ser construído pela montadora e o Grupo Moura em um futuro comum em torno do veículo elétrico e as transformações que isso vai trazer.

Ao receber o prêmio das mãos do assessor da presidência do BNB, Eduardo Machado, Patrícia Raposo disse que aquele era um reconhecimento simbólico porque o Movimento Econômico se trata um site novo que surgiu um pouco antes da pandemia.

“Foi um estudo da Ceplan (consultoria da economista Tânia Bacelar, a quem Patrícia dedicou o prêmio) sobre o impacto dessa montadora em Pernambuco e na Paraíba que nos estimulou a fazer esse trabalho. Por fim, agradeço ao Banco do Nordeste, que é fundamental não só porque nos ajuda a fortalecer o jornalismo, mas porque nos estimula a buscar fatos, acontecimentos aqui na região e mostrar, fazer exatamente isso que a professora Tânia Bacelar defende, que é mostrar o que acontece aqui na região”, disse Patrícia.

O Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo contempla trabalhos jornalísticos profissionais e universitários publicados ou veiculados em território nacional, que retratem iniciativas ou atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente corretas e que respeitem o princípio da diversidade cultural.

Concorreram na edição deste ano produções jornalísticas veiculadas entre 1° de janeiro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023 que retrataram ações e projetos situados na área de atuação do BNB – Região Nordeste, parte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo. Foram premiados 18 trabalhos jornalísticos profissionais e um trabalho universitário.

