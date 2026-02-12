A- A+

Coluna Movimento Econômico 135 anos da Usina Cucaú: tradição, inovação e permanência A partir dos anos 2000, assumiu a liderança Eduardo de Queiroz Monteiro, que reposicionou a empresa no setor sucroenergético

Na próxima segunda-feira, 16 de fevereiro, a Usina Cucaú, do Grupo EQM, completa 135 anos de história, um marco raro não apenas para o setor sucroenergético, mas para a própria economia pernambucana. Fundada ainda no século XIX, a Cucaú atravessou ciclos econômicos, mudanças tecnológicas profundas, crises setoriais e transformações regulatórias, mantendo-se ativa em um dos segmentos mais tradicionais do Nordeste.

Instalada em Rio Formoso, é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol de Pernambuco e tem contribuído fortemente com o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região da Zona da Mata Sul do Estado.

A Usina Cucaú ganhou impulso em 1943, quando o empresário Armando de Queiroz Monteiro adquiriu o empreendimento, tornando-se o grande responsável por estruturar e expandir a usina, imprimindo à Cucaú uma marca de ousadia e modernização. Com visão à frente de seu tempo, Monteiro investiu em infraestrutura, ampliou a produção e fortaleceu a presença da usina no cenário estadual e nacional. Seu legado foi além da atividade industrial: ajudou a moldar o ambiente econômico e social da região, gerando empregos e estimulando o crescimento da Mata Sul.

Ao longo das décadas, a história da Cucaú foi marcada pela continuidade familiar e pela capacidade de adaptação. A partir dos anos 2000, assumiu a liderança Eduardo de Queiroz Monteiro, seu neto, promovendo um novo ciclo de transformação e reposicionando a empresa no setor sucroenergético.

Reforçando sua atuação tanto na fabricação de açúcar quanto na produção de energia e biocombustíveis, a usina está alinhada às exigências contemporâneas de eficiência e sustentabilidade. Em suas terras está localizada a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Mata do Jaguarão, com 900,15 hectares de Mata Atlântica, a maior do Estado.

O grande diferencial da Usina Cucaú ao longo de seus 135 anos está justamente na combinação de tradição, inovação e responsabilidade ambiental. A empresa soube preservar sua identidade histórica, ao mesmo tempo em que incorporou tecnologia, práticas de gestão modernas e políticas ambientais responsáveis. O cuidado com o uso do solo, a gestão dos recursos hídricos, a cogeração de energia limpa e a proteção das áreas de mata demonstram que o crescimento econômico pode caminhar ao lado da responsabilidade socioambiental.

Patrocinando o Galo

A Vivo anunciou a renovação do patrocínio ao Galo da Madrugada pela quarta vez consecutiva. Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o bloco une festa e conscientização. A operadora busca reforçar o engajamento ambiental por meio da campanha Vivo Recicle. No Recife, são dez lojas com pontos de coleta de eletrônicos, e a proposta é dar visibilidade à causa durante o maior bloco carnavalesco do mundo.

Jeep no camarote

Quem também renova o apoio à agremiação, pela sexta vez, é a Stellantis, que traz como destaque para o Camarote Oficial do Galo da Madruga o Jeep Compass Blackhawk, versão esportiva com 272 cavalos de potência. O veículo é produzido no Polo Automotivo Stellantis, em Goiana.

CDL

A previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) é de que as vendas no comércio cresçam entre 5% e 8% durante o Carnaval, em comparação ao mesmo período do ano passado. Itens como fantasias, calçados, cosméticos e acessórios lideram a procura. O impacto também se estende a bares, restaurantes e ao setor de eventos.

Votorantim: 90 anos

A Votorantim Cimentos celebra 90 anos de atuação no setor de materiais de construção. Fundada em 1936, no interior de São Paulo, a empresa surgiu com o propósito de nacionalizar a produção de cimento em um país que, até então, dependia majoritariamente de importações. Hoje, conta com mais de 13 mil colaboradores e um plano de investimentos de R$ 5 bilhões no Brasil.

IDA chega a Ipojuca

O Instituto do Autismo (IDA) abriu sua décima unidade em Pernambuco, agora no município de Ipojuca, ampliando a oferta de serviços especializados para crianças e adolescentes com TEA. Fundado por Kadu Lins, o instituto oferece atendimentos transdisciplinares como ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e fisioterapia. A chegada ao Litoral Sul representa um avanço na interiorização da atenção ao autismo no estado, em um momento de crescente demanda por políticas públicas inclusivas e estruturadas.

Agreste Tex 2026

A próxima edição da Agreste Tex já tem data confirmada: de 14 a 17 de abril de 2026. Com 90% dos expositores já confirmados, a feira será realizada no Polo de Caruaru. São esperadas mais de 300 marcas.

