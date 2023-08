4º Ecomac Nordeste reúne empresários do setor de materiais de construção

A- A+

O segmento de materiais de construção faturou, em todo o Brasil, cerca de R$ 210 bilhões no ano passado, de acordo com levantamento da ANAMACO (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção). Para potencializar negócios e incentivar o crescimento deste setor no Nordeste, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Pernambuco (ACOMAC Pernambuco) estará realizando a 4ª edição do Ecomac Nordeste, entre os dias 17 e 20 de agosto, no Hotel Vila Galé Eco Resort, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

“Estamos com uma expectativa bem positiva, queremos receber a todos os nossos visitantes de braços abertos, para esse evento tão relevante para o nosso setor”, comentou Alberto Lucena, presidente da ACOMAC-PE, anfitrião do 4º Ecomac.

A expectativa dos organizadores é que aproximadamente mil visitantes – empresários da indústria, do comércio e do setor de serviços de todos os Estados do Brasil – estarão presentes nos quatro dias do evento, prestigiando os expositores representando os segmentos de varejo, atacado e indústrias de todo o Nordeste e de outras partes do país.

Programação

Um dos maiores congressos do país do setor de materiais de construção, a 4ª edição do Ecomac Nordeste terá espaço para networking, expositores, cases de sucesso e palestrantes de renome. Os participantes também poderão aproveitar uma animada programação cultural, com shows de Davi Firma, DJ Silvio de Paula, Armando Fuentes, Silvana Salazar e Lili Trindade.

‘Este importante congresso do setor teve as primeiras três edições realizadas com grande sucesso no Ceará e agora inicia o giro pelas capitais do Nordeste para movimentar o mercado e integrar e desenvolver ainda mais a cadeia da construção da região”, afirma o empresário Carlito Lira, Vice-Presidente da ANAMACO e idealizador do evento.

A 4ª edição do Ecomac Nordeste tem patrocínio de grandes indústrias de materiais de construção e o apoio do Governo de Pernambuco e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), além de importantes entidades do setor da construção.

Leia também no Movimento Econômico:

SSM vai exportar aço e alumínio pelo Porto de Suape

Qual o futuro da Indústria no NE? Veja o que dizem os especialistas

Veja também

BYD no Brasil Montadora chinesa BYD desafia crise do setor e acredita em expansão dos elétricos