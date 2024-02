A- A+

Em 2023, a cada 3 minutos, uma pessoa se inscreveu em um curso sobre Inteligência Artificial (AI) no Brasil, segundo levantamento da Coursera, uma das principais plataformas de aprendizagem online, com mais de 5 milhões de alunos registrados no País. As pesquisas relacionadas ao assunto cresceram quatro vezes em 2023 em comparação a 2022.

Refletindo o interesse generalizado na educação em IA, o Brasil registrou mais de 160 mil matrículas nesses cursos. Na liderança de temas, estão o de Inteligência Artificial Generativa e Engenharia Imediata para ChatGPT.

Esses dados indicam o desencadeamento de um processo, não só no Brasil, mas no mundo, de avanço contínuo na IA. Para Marni Baker, diretora de Conteúdo da Coursera, o ano de 2023 será considerado como um ponto de virada. A Inteligência Artificial generativa já começa a transformar a educação e as carreiras. O aprendizado é a chave para a empregabilidade num mundo impulsionado por essa revolucionária tecnologia.

Complexo solar

A inauguração do Complexo Solar São Pedro e Paulo, no município de Flores, um investimento conjunto da Kroma Energia e Elétron Energy, será na próxima terça-feira, dia 6, e contará com a presença da governadora Raquel Lyra.

Fiepe

Na próxima segunda-feira, a diretoria da Fiepe, a federação das indústrias estadual, vai discutir como reagir à tributação dos incentivos fiscais sobre o ICMS. A taxação tem por objetivo alcançar a meta fiscal e zerar o déficit em 2024, como planeja o Ministério da Fazenda, mas despertou reação negativa em empresários de vários setores, em todo Brasil.

Desempenho pífio

E por falar em indústria, a produção industrial do Brasil em 2023 foi pífia. O aumento foi de apenas 0,2%. Mas era o esperado. Na maioria dos meses de 2023, o crescimento foi abaixo de 1% e, em alguns, até negativo. De acordo com o economista da Fiepe, Cezar Andrade, o resultado é reflexo da alta taxa de juros. Mas, com as últimas reduções na Selic e inflação sobre controle, 2024 promete ser mais positivo para o setor.

Plano real

Em 2024, o Plano Real completa 30 anos. Em 1993, antes de sua criação, a inflação tinha alcançado 2.477%.

Déficit

O déficit do Governo Federal com a aposentadoria dos funcionários públicos já chega a cerca de R$ 6 trilhões, representando 93% da dívida líquida do setor público, que está na casa dos R$ 6,4 trilhões, segundo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Tesouro Nacional.

Recorde

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 38 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 16,8 % da matriz elétrica do País. O dado é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

Mercado imobiliário

Adriel Menino, CEO da Sócios Con, Gustavo Matos, Head de Renda Variável da XP Investimentos | Alphaways e Bruno Lousada, diretor da Multi BR, são os primeiros palestrantes confirmados na conferência Sócios Talk, a ser realizada em abril, no Recife. O encontro vai reunir palestrantes para debater o mercado imobiliário com foco em consórcios.



