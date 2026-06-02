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Coluna Movimento Econômico A corrida pelos dados e a oportunidade para Pernambuco aberta pela Anatel Anatel abriu uma consulta pública para revisar o marco regulatório dos cabos submarinos

Enquanto boa parte da atenção do país se concentra em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, uma das disputas mais importantes da economia contemporânea acontece silenciosamente no fundo do mar. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de abrir uma consulta pública para revisar o marco regulatório dos cabos submarinos recoloca em evidência uma infraestrutura pouco conhecida pela população, mas cada vez mais estratégica para o desenvolvimento econômico.

São esses cabos que transportam cerca de 99% do tráfego internacional de dados do Brasil. Eles sustentam o funcionamento da internet, das plataformas digitais, dos serviços financeiros, da computação em nuvem e, cada vez mais, dos sistemas de inteligência artificial que passam a ocupar posição central na economia global.

A discussão promovida pela Anatel vai além de aspectos técnicos ou regulatórios. Ela toca diretamente a competitividade dos estados brasileiros. Hoje, a maior concentração de cabos submarinos do país está no Sudeste. No Nordeste, o Ceará é o estado que concentra essa infraestrutura.

O Ceará compreendeu cedo que a conectividade se tornou tão importante quanto portos ou rodovias. O resultado é que Fortaleza se consolidou como um dos principais hubs digitais da América Latina, transformando essa vantagem geográfica em ativo econômico e atraindo data centers, empresas de tecnologia, provedores globais de nuvem e investimentos ligados à economia digital.

Pernambuco observou esse movimento de perto, mas sem conseguir avançar na mesma velocidade. Nos últimos anos, grupos empresariais locais tentaram estruturar projetos para atrair um cabo submarino próprio para o estado. As iniciativas, porém, não prosperaram. Enquanto isso, os investimentos continuaram concentrados no Ceará, que está conectado 17 sistemas de cabo.

O problema destaca uma questão sensível: a vulnerabilidade para a economia brasileira. A própria Anatel reconhece que a excessiva concentração dos cabos em poucos pontos do território nacional cria esse risco. Falhas operacionais, acidentes, eventos climáticos extremos ou ataques cibernéticos podem comprometer serviços essenciais. Um episodio climático localizado num dos pontos de concentração de cabos pode por em risco a soberania digital.

Por isso, a diversificação dos pontos de aterragem passou a ser vista como uma questão de segurança nacional. A descentralização da infraestrutura aumenta a resiliência das redes e cria oportunidades para o surgimento de novos polos tecnológicos.

A ascensão da inteligência artificial torna esse debate ainda mais urgente. O crescimento exponencial da demanda por processamento e armazenamento de dados vem acelerando a corrida global por data centers e infraestrutura de conectividade. Estados capazes de oferecer energia, conectividade e segurança regulatória tendem a atrair uma parcela crescente desses investimentos.

Para Pernambuco, a consulta pública da Anatel surge como uma oportunidade para recolocar na agenda um tema estratégico que nunca deveria ter saído dela.

A consulta pública da Anatel sobre cabos submarinos ficará aberta até 10 de julho. Entre os temas em discussão estão segurança das redes, ampliação dos pontos de aterragem, monitoramento de incidentes e incentivos para novos investimentos em infraestrutura digital. Também estarão em debate mecanismos para ampliar a proteção física e cibernética desses ativos e aumentar a previsibilidade regulatória necessária para atrair novos investimentos.

Selo Verde

Sete empresas foram classificadas na edição 2025 do Selo Empresa Verde Pernambuco, certificação concedida pelo Governo do Estado a organizações que se destacam em práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Entre as contempladas estão Masterboi, ACLF Empreendimentos, Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Tintas Iquine, Rio Ave, Tecon Suape e Real Indústria de Persianas e Cortinas. A cerimônia de entrega do selo será realizada no próximo dia 5 de junho, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente.

ESG

A empresa pernambucana Masterboi lançou oficialmente seu Relatório ESG 2025, documento que reúne os principais avanços da companhia nos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG), além de apresentar indicadores, investimentos e iniciativas voltadas à sustentabilidade, rastreabilidade da cadeia produtiva e geração de valor para toda a sociedade.

Dupla

A Dupla Comunicação celebra a conquista, pela terceira vez consecutiva, do Selo Empresa Verde de Pernambuco, que será entregue pelo Governo do Estado em cerimônia realizada na primeira semana de junho. A agência também comemora o avanço para a 13ª posição no ranking de faturamento das agências boutique de Relações Públicas e Comunicação Corporativa, presentes no Anuário da Mega Brasil Comunicação, que mapeou 1.013 agências ativas no país.

Lançamento de Livros

A OAB Pernambuco abre espaço, nesta terça, para uma noite dedicada à literatura e à reflexão social. O advogado e escritor Inácio Feitosa lança as obras “O Poder das Mulheres Empreendedoras” e “Crianças Invisíveis”. O primeiro dá dicas de como criar um negócio do zero e obter o sucesso. Já o segundo alerta para a necessidade das prefeituras em criar estratégias de educação para jovens com TEA e TDAH. O evento é realizado em parceria com a Editora Instituto IGEDUC, às 18h, no Salão Foyer da OAB-PE.

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