A- A+

Coluna Movimento Econômico A força do agro se confirma mais uma vez O agronegócio vem sendo apontado como grande indutor do crescimento do PIB de 2023

No dia 1º de março, o IBGE deve divulgar o resultado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Pelo que se desenha até o momento, a agropecuária deve ser o grande indutor do crescimento da economia ao longo do ano passado. Correspondendo a apenas 6% do PIB, esse setor deve responder por 30% de sua expansão, segundo o Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas.

Divulgado no começo da semana, o monitor aponta para um PIB de 3% para 2023. Se a expectativa se confirmar, o resultado será ligeiramente maior que o de 2022, último ano do governo Bolsonaro, quando a economia cresceu 2,9%. O presidente Lula passou o primeiro ano da sua terceira gestão sob a expectativa de bater o resultado do seu rival do Partido Liberal.

Desconto sobre desconto

Uma superpromoção começa hoje no Recife Outlet: a Super Sale. Isso porque, por natureza, os outlets, em todo mundo, são locais que oferecem descontos o ano todo. Contratualmente, os lojistas são obrigados a dar descontos de no mínimo de 30% em 70% das peças. Como diz o superintendente Marco Sodré, com a Super Sale é desconto sobre desconto.

Como assim?

Vários fatores permitem aos lojistas darem descontos o ano todo, como o baixo custo operacional – outlets não têm elevadores, escadas rolantes e ar condicionado, pois são centros de compras abertos, em formato de alamedas. O outro fator é que, em geral, as lojas são das próprias fábricas. A Super Sale segue até domingo.

Lojas Avenida em Petrolina

A rede Lojas Avenida inaugura hoje unidades Petrolina e Juazeiro, simultaneamente. São as primeiras lojas no Nordeste. Presente em 14 estados, além do Distrito Federal, a varejista foi fundada em 1978, em Cuiabá, por Aílton Caseli. Há dois anos, o Grupo Avenida vendeu o controle de suas operações para a gigante do varejo da África do Sul, Pepkor, que desembolsou US$ 208 milhões em dinheiro pela compra de 87% das ações.

Liderança nacional

O empresário Felipe Mendonça comemora recorde de vendas na Jeep Italiana, alcançando o 1º lugar entre as 237 concessionárias Jeep no Brasil. Em janeiro passado, foram 130 carros comercializados entre os modelos nacionais (Renegade, Compass e Commander) e importados (Wrangler e Gladiator). Em tempo, o share em Pernambuco foi de 32,5%.

Curso para evitar golpes

O advogado Augusto Lócio ministra nos próximos dias 28 e 29, o curso "Due Diligence nos contratos de Compra e Venda e de Permuta de Imóveis". A capacitação é promovida pelo Centro de Estudos do Direito Imobiliário e visa combater golpes.

Crédito para Fenearte

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) oferece linha de crédito para artesãos e os comerciantes classificados na Fenearte 2024 comprarem estandes. O empreendedor poderá contar com recursos de até R$ 21 mil, com prazo de pagamento de quatro a nove meses.

Autismo

O Instituto Dimitri Andrade em parceria com a Specialisterne Brasil, quer mostrar às empresas como promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mercado de trabalho, algo garantido por lei. A roda de conversa será no próximo dia 27, às 16h, no Hotel Euro Suíte Recife, em Boa Viagem. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do https://encurtador.com.br/qCKLM.

Leia também no Movimento Econômico:

AGE lança linha crédito para artesãos da Fenearte

Com aporte sul-africano, Lojas Avenida chega ao Sertão

Veja também

Consumo Com Super Sale, Recife Outlet promete mais descontos