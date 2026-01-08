A- A+

Coluna Movimento Econômico A Previdência muda todo ano e quem ignora isso paga o preço Neste ano, duas regras de transição do INSS ficaram mais exigentes

Desde a reforma da Previdência, aprovada em 2019, a aposentadoria deixou de ser um evento previsível para se tornar um processo em permanente movimento. Não porque o Congresso esteja mudando a lei a cada ano, mas porque a própria Constituição passou a prever regras automáticas de transição, que avançam silenciosamente a cada janeiro. Em 2026, esse mecanismo volta a produzir efeitos concretos para milhares de trabalhadores que acreditavam estar próximos do benefício.

O problema é que essa dinâmica ainda é pouco compreendida. Muitos segurados interpretam o endurecimento anual como uma “nova mudança” nas regras, quando, na verdade, trata-se apenas do cumprimento de um cronograma aprovado há mais de cinco anos. O resultado é frustração, sensação de insegurança jurídica e decisões profissionais mal planejadas.

Neste ano, duas regras de transição do INSS ficaram mais exigentes. A regra da pontuação — que soma idade e tempo de contribuição — elevou o patamar para 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Já a regra da idade mínima progressiva acrescentou mais seis meses às exigências, empurrando a aposentadoria para 59 anos e meio (mulheres) e 64 anos e meio (homens), sempre com longos tempos de contribuição. Para professores, a lógica é a mesma: a cada ano, a linha de chegada se afasta um pouco mais.

Enquanto isso, a aposentadoria por idade permanece estável, mas já num patamar mais alto do que aquele conhecido antes da reforma. O desenho é claro: o sistema foi calibrado para retardar o acesso aos benefícios, especialmente para quem se aposenta por tempo de contribuição.

Há um efeito colateral pouco discutido nesse modelo. Ao exigir acompanhamento anual das regras, a Previdência transfere para o trabalhador a responsabilidade de entender um sistema cada vez mais técnico. Quem não monitora sua situação corre o risco de trabalhar meses — ou anos — além do necessário. Ferramentas de simulação ajudam, mas não substituem análise cuidadosa dos dados e das regras aplicáveis.

A Previdência brasileira deixou de ser apenas uma política social. Tornou-se um exercício permanente de planejamento. Ignorar isso não impede o avanço das regras — apenas faz com que elas cheguem sem aviso.

Selo diamenta para o MPPE

Com apoio da Deloitte, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) deu início à sua reforma administrativa. De acordo com procurador-geral José Paulo Xavier, a proposta tem como foco a melhoria da eficiência dos serviços e a estruturação de políticas de carreira, em sintonia com os desafios das próximas décadas. A reforma integra o plano de modernização da instituição, que inclui investimentos em tecnologia, incorporação de inteligência artificial, entre outras iniciativas. A gestão também busca apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para ampliar sua capacidade de resposta institucional. A busca por transparência e boas práticas levou o MPPE a conquistar, em 2025, o Selo Diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Leapmotor

A Leapmotor estreou no mercado brasileiro com desempenho expressivo: desde o lançamento oficial, em 4 de novembro, a marca já comercializou mais de 1.200 veículos até o fim de 2025, o equivalente a uma média superior a 21 carros vendidos por dia. A operação começou com o SUV C10, que traz tecnologia inédita no País, combinando tração elétrica com maior autonomia por meio de recarga ou reabastecimento. Em 2026, o portfólio será ampliado com o B10, SUV médio já em pré-venda, reforçando a estratégia da marca no segmento de veículos eletrificados. Globalmente, a Leapmotor alcançou em 2025 a marca de 1 milhão de veículos produzidos e encerrou o ano com mais de 500 mil unidades vendidas no mundo, apoiada na parceria estratégica com a Stellantis.



