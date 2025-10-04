A reconfiguração da malha de ferrovias do NE nas mãos da TLSA

A- A+

Enquanto se esperava que o setor ferroviário ganhasse força com novas conexões e modernização de longos trechos ociosos, o que se vê no Nordeste é um movimento inverso: a retração da malha existente, com a substituição de trechos abandonados por projetos pontuais de Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs). E quem está por trás dessa reconfiguração é a concessionária privada Transnordestina Logística S.A. (TLSA), controlada pela CSN.

A empresa, que desde 1997 detém a concessão da antiga Malha Nordeste, vem conduzindo negociações com o governo federal para renovar o contrato e, com isso, repactuar obrigações. A proposta inclui a devolução de cerca de 3 mil km considerados inviáveis, e em seu lugar, a implantação de dois VLTs urbanos — um em Campina Grande (PB) e outro em Arapiraca (AL).

Esses novos projetos urbanos serão financiados com recursos originalmente previstos para a malha ferroviária regional. Ao invés de recuperar os trechos abandonados por décadas, a TLSA propõe viabilizar apenas pequenos circuitos urbanos, mais baratos e de operação simplificada. Em Campina, por exemplo, já foi autorizada a desativação de 16,3 km de trilhos. Em Arapiraca, está prevista a revitalização de apenas 9 km.

Ocorre que essa substituição da ferrovia regional por mobilidade urbana muda o papel da concessão, cuja função inicial era conectar estados nordestinos e ampliar o transporte de cargas e passageiros. Em vez disso, o que se vê é uma pulverização de esforços, com investimentos focados onde há visibilidade política, sem necessariamente corresponder à lógica da integração logística. Visibilidade política que, inclusive, fez a ferrovia nascer do interior para o litoral, contrariando toda lógica.

Apesar dos investimentos anunciados para a nova Transnordestina — que deverá ligar o Piauí ao Porto do Pecém —, os atrasos, cortes e devoluções de trechos apontam para uma tendência: o protagonismo da TLSA no redesenho do mapa ferroviário do Nordeste se faz mais pela lógica da redução do que da expansão. É um retrato claro da falta de planejamento do governo federal - do atual e dos passados. Afinal, a TLSA manda e desmanda há 20 anos. Fica evidente que o Brasil não tem um plano para seu desenvolvimento. E ponto final.

No próximo dia 14, o evento Conexões Transnordestina, promovido pelo Movimento Econômico, chega a Caruaru para discutir o traçado da obra da ferrovia em Pernambuco. Nova oportunidade para dar voz ao setor produtivo local, ouvir demandas e sugestões. Mais uma oportunidade de fazer pressão para que, ao menos no estado, se garanta que a ferrovia não seja substituída por um VLT. Inscrições pelo Sympla.

Iquine

Ronaldo Souza, membro da segunda geração da família fundadora da Tintas Iquine, assume como CEO, sucedendo Eduardo Moretti, que liderou a empresa por sete anos.

Mulher Apes

Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, será destaque no Lidera Mulher Apes 2025, maior evento feminino do setor supermercadista, dia 16 de outubro, no Recife.

Pecuária de elite

Marcelo Tavares de Melo promove neste sábado (04), em Gravatá, o 3º Dia de Campo da AGRO FTI, fortalecendo a pecuária de elite no Agreste pernambucano. O evento exibirá os animais que vão a leilão entre os dias 12 e 15 de outubro.

Vidros e espelhos

A Vivix, única 100% nacional no setor de vidros planos, marca presença em 22 ambientes da Casa Cor PE 2025, que começa neste sábado (04), no Recife Antigo.

Arquitetura

Ainda na Casa Cor, o arquiteto Diego Ferraz assina o ambiente “Refúgio do Homem”, com a Nova Casa Planejados.

Parceria internacional

A ADET Capital & Projects fechou parceria com a Pauly Moreno, de Miami, para assessorar brasileiros no mercado de luxo exterior e atrair investidores ao litoral de PE.

IA do Porto Digital

A Di2win, sediada no Porto Digital, lança nova versão do ExtrAIdados com IA customizável, reduzindo custos e esforço manual em até 80% nos processos empresariais.

Amarante em expansão

Com três resorts no Nordeste, a Amarante prevê fechar 2025 com R$ 710 milhões em faturamento, comemorando mais um ano de crescimento no turismo nacional.

Shopping Recife

Dia 7 de outubro o Shopping Recife celebra 45 aos de uma história pioneira na cidade. Sua chega mudou a configuração de Boa Viagem.

Cambridge no Recife

A Cambridge Regional Recife está lançando o Conselho de Lideranças Familiares, um comitê exclusivo com 12 jovens membros de famílias empresárias em processo de sucessão. O encontro inaugural acontece dia 4 de novembro no Empresarial Riomar Torre 5, com participação especial do médico e empresário Boris Berenstein.

