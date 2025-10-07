A- A+

Coluna Movimento Econômico A revolução das 40 horas: o que o Brasil pode aprender com outros países Algumas experiências nacionais já indicam resultados positivos

A proposta de reduzir a jornada de trabalho no Brasil, hoje fixada em 44 horas semanais, começa a ganhar espaço nas discussões do setor empresarial. Embora ainda em fase inicial de tramitação no Congresso, a PEC 8/2025, que prevê o fim da escala 6x1, reacende o debate sobre produtividade, bem-estar e competitividade.

Em vários países, a redução da carga horária já é realidade. A França adota jornada de 35 horas semanais; Estados Unidos, Itália e Canadá, de 40 horas. A Espanha debate a redução de 40 para 37,5 horas, enquanto Chile e México avançam em transições para modelos mais flexíveis.

No Brasil, o tema é analisado por uma subcomissão criada na Câmara dos Deputados, em agosto, para estudar os impactos econômicos da proposta. O grupo pretende realizar audiências públicas em diferentes regiões do país, ouvir setores afetados e sugerir projeto de lei.

Algumas experiências nacionais já indicam resultados positivos. Um projeto-piloto promovido pela 4-Day Week com 19 empresas brasileiras mostrou que o engajamento dos trabalhadores aumentou 60% e a colaboração, 85,4%. A exaustão caiu para 65% dos participantes, enquanto 61,5% relataram melhoria na execução de projetos. Do lado das empresas, 72% registraram aumento na receita, evidenciando o potencial do equilíbrio entre bem-estar e desempenho.

O Grupo DPSP, das Drogarias Pacheco e São Paulo, é um dos que migraram para o modelo 5x2. Segundo o CEO Marcos Colares, a decisão foi motivada pelo bem-estar dos colaboradores. Os funcionários permanecem contratados em regime CLT para 44 horas semanais, mas a nova escala favorece o descanso e a produtividade.

Em Portugal, um estudo coordenado por Pedro Gomes, professor de Economia da Universidade de Londres, e Rita Fontinha, professora associada de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Reading, envolveu 41 empresas e mais de mil trabalhadores portugueses. Os resultados foram encorajadores. As empresas testaram a semana de quatro dias, reduzindo a jornada em 13,7% sem corte de salários. O resultado: 95% das empresas optaram por manter o novo modelo, relatando ganhos em saúde mental, produtividade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Especialistas destacam que a redução da jornada contribui para diminuir casos de burnout e aumentar a retenção de talentos. O desafio brasileiro é adaptar essas experiências à sua realidade econômica e social.

Rastreabilidade em debate

Tramita na Alepe o Projeto de Lei Ordinária nº 003393/2025, que propõe a obrigatoriedade de QR Code nos rótulos de bebidas alcoólicas comercializadas em Pernambuco. A ideia é que o código leve ao site da Secretaria da Fazenda do Estado, que ficaria responsável por garantir a regularidade do produto.

Crise do metanol

O Ministério da Justiça reúne nesta terça-feira (7) fabricantes de bebidas e entidades de combate à falsificação para discutir os impactos da crise do metanol. Com novos casos de intoxicação, cresce a preocupação com decisões de prefeituras que proibiram, sem critério, a venda de bebidas. O governo quer evitar pânico e ouvir queixas do setor legal, que teme queda nas vendas e cobra mais fiscalização sobre o mercado clandestino.

TCU debate ferrovia

O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza, na quarta-feira (8), o painel “Solução Consensual sobre Devolução de Trechos da Ferrovia Transnordestina Logística”, em Brasília. A iniciativa busca discutir caminhos técnicos e colaborativos para enfrentar os desafios da devolução de trechos da ferrovia, em especial no âmbito da Comissão de Solução Consensual da Transnordestina Logística S.A. (FTL).

Nordeste unificado

O Nordeste lançou uma marca turística única durante a FIT, em Buenos Aires, reunindo os nove estados da região. A ação conjunta de Embratur, Sebrae e Consórcio Nordeste promove o destino como integrado e competitivo, estimulando o turismo o ano todo. Com identidade visual marcante e foco em sustentabilidade, a marca busca ampliar o protagonismo regional no mercado internacional e fortalecer a economia criativa.

Estreia

A designer de interiores Mayra Menezes estreia na CASACOR Pernambuco 2025 com o ambiente Jardim do Primeiro Sonho. A mostra segue até 30 de novembro, no Recife Antigo.

