Açaí de Pernambuco estreia com suco nos EUA

O açaí pernambucano está desembarcando nas gôndolas dos Estados Unidos. Até julho, consumidores de New Jersey e da Flórida poderão encontrar o suco produzido pela Timbaúba S.A., de Petrolina, nas prateleiras dos supermercados. O primeiro lote, com a marca OQ, foi embarcado no último dia 13, marcando a estreia do novo produto no mercado internacional.

Ao contrário do Brasil, onde o açaí é mais consumido em tigelas ou na versão congelada, os americanos já demonstraram forte adesão às bebidas prontas. Por enquanto, a matéria-prima vem de fornecedores parceiros, mas, a partir de 2026, a própria fazenda da empresa no Vale do São Francisco começará a colher o fruto.

A internacionalização da Timbaúba começou em 2023 e, atualmente, as exportações representam 2% do faturamento da companhia. A meta é elevar essa participação para, no mínimo, 10% nos próximos anos, com foco em mercados estratégicos como a China. No Brasil, a Timbaúba mantém posição de liderança no Nordeste no segmento de suco de uva integral e vem ampliando sua atuação em outras regiões.

Com cerca de mil colaboradores, distribuídos entre operação agrícola, industrial e administrativa em Petrolina, além de escritórios em Recife e São Paulo, a empresa tem capacidade de envase superior a 50 milhões de litros por ano. O avanço internacional não para. Com produção verticalizada — da fazenda à indústria —, a Timbaúba acaba de conquistar também o mercado japonês.

CDL Recife 65 anos

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife comemora, no próximo dia 19, seus 65 anos de atuação no fortalecimento do comércio da capital. A solenidade será no Novotel Recife Marina, às 19h, reunindo empresários, autoridades e parceiros.

Fórum de Deep Techs no Recife

O Recife recebe, no dia 2 de julho, o Fórum Brasileiro de Deep Techs. A terceira edição do evento, promovido pela Wylinka e Caos Focado, aborda na economia criativa, ciência do clima e soluções tecnológicas para o semiárido, fortalecendo a inovação científica no Nordeste.

LIDE

Nesta terça-feira, o Conselho de Representação Empresarial do LIDE Pernambuco se reúne com o presidente de Suape, Armando Bisneto, e o comandante-geral do Exército no Nordeste, General Ribeiro. Na pauta, a competitividade do complexo portuário e o estágio de implantação da Escola de Sargentos.

Moda e construção pelo verde

A construtora Vale do Ave e o projeto Repense Reuse instalaram um ponto de coleta de roupas, calçados e acessórios no tapume da obra do edifício ZFC, em Boa Viagem. A ação, que segue até o fim do mês, integra o Junho Verde e alerta para o impacto ambiental do descarte têxtil — problema que faz da indústria da moda a segunda mais poluente do mundo.

NUE amplia presença

A NUE Superfícies, representante da Cosentino no Norte e Nordeste, abriu nova unidade em Fortaleza. Na CASACOR São Paulo, apresenta materiais que unem tecnologia e sofisticação.

Antecipação de precatórios

Ulysses Verçosa, da Ativos Precatórios, alerta que quem tem precatórios a receber deve ficar atento aos prazos. Os precatórios expedidos até 2 de abril de 2025 serão pagos no ano que vem. Já os expedidos depois dessa data só serão quitados em 2027.

