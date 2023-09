A- A+

Coluna Movimento Econômico Adesão dos pernambucanos à inovação surpreende mercado As concessões de crédito no FNE Inovação cresceram 1.127% no primeiro semestre

O crescimento na tomada de crédito para inovação pelos empresários pernambucanos junto ao Banco do Nordeste surpreendeu muita gente do mercado. A alta no FNE Inovação foi de impressionantes 1.127% no primeiro semestre de 2023. O anúncio feito nesta segunda-feira pela direção do banco.

Os números demostram que a inovação entrou na agenda local, mesmo num cenário de alta nas taxas de juros. O empresariado entendeu que inovar traz ganhos competitivos e que não dá para perder tempo.

Quem puxou os números foi o setor industrial (R$ 816,7 milhões em créditos), bem acima dos R$ 371,8 milhões destinados à Infraestrutura, e dos R$ 288 milhões que foram para a Agropecuária. Importante ressaltar que a Infraestrutura inclui no seu rol os investimentos em geração e distribuição de energia, um segmento em franca expansão e que tem demandado altos investimentos.

Para se ter uma ideia do que o crescimento de 1.127% representa, basta dizer que em toda área de atuação do banco, a evolução foi de 160%. Os percentuais indicam que dos R$ 1,63 bilhão concedido no período, Pernambuco recebeu sozinho R$ 548 milhões. O valor supera de longe os R$ 126 milhões contratados no estado em todo o ano de 2022.

O que estaria por trás desse crescimento? Alguns fatores. Um deles é o ambiente pernambucano. Recife é sede do Porto Digital, um dos maiores ecossistemas de TI e Inovação do Brasil. Seu programa DesenvolveAí tem sido um indutor da inovação na indústria. Além disso, a Federação das Indústrias (Fiepe) tem dado forte contribuição, com iniciativas como o Instituto Senai Inovação (ISI).

Também é importante entender que o próprio BNB não atua só concedendo crédito. O banco tem feito esforço no sentido de esclarecer ao empresário o que é inovação, como disse à coluna, o superintende do banco no estado, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho. E isso ocorre em todos os setores da economia.

No Sertão do Araripe, por exemplo, o dono de uma clínica buscou o banco para financiar uma nova máquina de ressonância. O BNB entendeu que o novo equipamento passaria a oferecer um tipo de exame que não havia na região. Bastou isso para que o crédito pudesse ser feito através do FNE Inovação, que oferece juros mais baixos e prazos mais longos para pagamento. Em outras palavras, a inovação não precisa acontecer no setor como um todo, basta ocorrer no próprio negócio.

Essa evolução nas concessões de crédito no FNE Inovação surpreendeu toda direção do banco e demonstrou que o BNB se tornou um forte indutor dessa transformação em Pernambuco.

NOTAS

Autonor 2023

Recife vai sediar, de 13 a 16 de setembro, a Autonor 2023, Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste. Robert Hilbert, vice-presidente de Reposição Automotiva para América Latina Bosch, estará entre os palestrantes do seminário que abre o evento, às 15h, no Centro de Convenções.

Embarque Digital

Em Luxemburgo, o presidente do Porto Digital (PD), Pierre Lucena, acompanha o encontro anual da Iasp (Associação Mundial dos Parques Tecnológicos). Durante o evento, será anunciado o vencedor do prêmio Inspiring Solutions Programe. Entre os 10 finalistas está o Embarque Digital, programa do PD para a formação de jovens carentes em tecnologia.

Leia também no Movimento Econômico:

Aliança Global dos Biocombustíveis tem lançamento no encontro do G-20, na Índia

Mercado gamer em expansão impulsiona negócios de estúdios de Pernambuco

Novas marinas fazem as vendas de barcos crescerem no Nordeste

Veja também

Jogos de apostas on-line Em Pernambuco, jogos de apostas on-line esperam dobrar faturamento todo ano