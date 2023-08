Adriano Oliveira lança livro Bolsonarismo x Lulismo nesta quarta

A- A+

O cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, lançará nesta quarta-feira (1/8), às 18h, o livro Bolsonarismo x Lulismo, na Livraria Jaqueira Recife Antigo. A narrativa do autor tem inspiração na tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reeleger nas eleições para presidência da República de 2022.

No pleito do ano passado, Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 50,9% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% de Bolsonaro. Isso marcou Bolsonaro como o primeiro presidente brasileiro a não se reeleger, desde que foi criada há 25 anos a possibilidade de um segundo mandato consecutivo, merecendo a análise mais aprofundada de Adriano Oliveira.

Essa e outras questões das últimas eleições são analisadas pelo doutor em ciência política, estrategista e professor da UFPE, Adriano Oliveira, no livro Do Bolsonarismo ao retorno do Lulismo: Bolsonaro voltará ao poder?. Adriano Oliveira é autor de outros dois livros, como ‘A influência da Lava Jato no comportamento do eleitor’, e ‘Eleições e Pesquisas eleitorais, desvendando a caixa preta’.

“Esta obra tem o objetivo de mostrar diversos eventos ocorridos na era Jair Bolsonaro, como o impacto da Covid-19 na gestão do ex-presidente, evidenciar as causas que possibilitaram o retorno de Lula à presidência da República, e faz previsão quanto ao futuro do bolsonarismo”, pontuou Oliveira.



O livro desenvolve refinada análise de conjuntura e realiza previsões. Foto: Divulgação.

Através de pesquisas de opinião pública e análises dos eventos ocorridos entre 2019 a abril de 2023, o cientista político Adriano Oliveira permite que o leitor reviva crises, turbulências e escolhas de diversos atores, em particular, do então presidente Jair Bolsonaro, que desaguaram na ressurreição do lulismo e no início da ‘desbolsonarização’ da política.

O livro desenvolve refinada análise de conjuntura e realiza previsões. Para Oliveira, “Jair Bolsonaro só voltará ao poder se ocorrer a argentinização da economia brasileira. Caso o desempenho econômico do governo Lula seja de razoável para bom, o bolsonarismo sofrerá enfraquecimento, e novos atores da direita civilizada substituirão Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2026”.

O autor

Adriano Oliveira, 48 anos, é Doutor em Ciência Política, professor da UFPE, fundador da Cenário Inteligência, empresa de pesquisa e estratégia. Oliveira é autor de diversos livros e artigos sobre o comportamento do eleitor, e desenvolve análises de conjuntura e de pesquisas para veículos de comunicação e variados atores.

Serviço:

Lançamento Livro

Do Bolsonarismo ao retorno do Lulismo – Bolsonaro voltará ao poder?

Quarta-feira, 2 de agosto, 18h

Livraria Jaqueira, Recife Antigo

