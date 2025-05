A- A+

Coluna Movimento Econômico Agemar investe R$ 230 milhões em aeroportos do N/NE Subsidiária da Agemar assumiu a gestão de aeroportos no Ceará, Pernambuco, Pará e Amapá, de olho no turismo, na COP30 e na margem equatorial

A pernambucana Dix Aeroportos, subsidiária do Grupo Agemar, está expandindo sua presença no setor aeroportuário brasileiro com um investimento total de R$ 230 milhões. As iniciativas vão da retomada emergencial da gestão em terminais turísticos do Ceará até obras de modernização em polos estratégicos da Região Norte e em Fernando de Noronha.

Desde quarta-feira (30), a Dix Aeroportos voltou a controlar os aeroportos cearenses de Jericoacoara e de Aracati – que atende Canoa Quebrada –, em regime de administração emergencial. A empresa já havia gerido esses equipamentos, mas, ao fim do contrato anterior, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) optou por firmar novo acordo com a Infraero. Com o distrato, a SOP busca aprimorar a eficiência operacional e ampliar a conectividade aérea desses destinos.

A gestão emergencial vigora enquanto o governo prepara a licitação definitiva, prevista para ocorrer em até um ano. O CEO da Agemar, Manoel Ferreira, assegura que a empresa irá participar do futuro certame.

A concessão emergencial foi oficializada pelo Governo do Ceará, com publicação no Diário Oficial do Estado em 15 de abril, por dispensa de licitação via SOP, e abrange serviços no valor de R$ 12.178.576,32.

Paralelamente, a empresa avança em projetos mais robustos na Região Norte. Em agosto de 2022, a Dix Aeroportos arrematou o Bloco Norte II – formado pelos aeroportos do Pará e do Amapá – por R$ 125 milhões, num ágio de 119,78%, em leilão promovido pelo governo federal.

Em Belém, a companhia investe quase R$ 150 milhões na modernização e ampliação do terminal, com entrega prevista para agosto, a fim de atender ao público da COP30. O escopo inclui reestruturação de áreas de check-in, expansão de lojas e desenvolvimento de espaços comerciais, incluindo um hotel em parceria com um grupo empresarial do Pará.

Margem Equatorial

Outro projeto estratégico é o aeroporto de Macapá. Com aporte estimado entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões, as obras englobam melhorias na pista e ampliação dos espaços internos de embarque e check-in. Segundo Manoel Ferreira, o fluxo de passageiros deve ser impulsionado pela exploração da Margem Equatorial, nova fronteira petrolífera da Petrobras.

Fernando de Noronha

Em Fernando de Noronha, a Agemar iniciou a modernização do terminal de passageiros, ampliando-o de 1.300 m² para 3.000 m², com conclusão prevista para dezembro de 2026 e investimento de até R$ 40 milhões. “O aeroporto atende cerca de 330 mil passageiros por ano, mas a expansão busca oferecer mais conforto, já que o crescimento é limitado pelas restrições ambientais da ilha”, afirmou o empresário.

