Agropecuária AGRO FTI promove o 3º Dia de Campo, em Gravatá, neste sábado Empresário está investindo R$ 1milhão em novo modelo de produção integrada

Neste sábado (4), a AGRO FTI, do empresário Marcelo Tavares de Melo, realiza o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). O evento reunirá produtores, técnicos e especialistas do setor pecuário para debater avanços em produtividade e apresentar novos projetos de integração entre agricultura e pecuária.

Segundo o criador, a Fazenda Três Corações está implantando um novo modelo de produção integrada, com o cultivo de 10 hectares de milho destinados à produção de silagem. “Esse plantio vai garantir o trato de cerca de 160 animais que serão ofertados nos leilões anuais. O projeto visa integrar a produção de milho com a criação de gado, otimizando a produtividade, reduzindo custos e eliminando despesas com frete”, explica Marcelo. O investimento inicial é estimado em R$ 1 milhão.

Gado Sindi

Gado Sindi/Foto: divulgação AGRO FTI

A estratégia reduz custos com transporte, otimiza o armazenamento, alimentação dos rebanhos e a AGRO FTI como referência regional em inovação agropecuária, unindo genética, manejo eficiente e autossuficiência alimentar na produção.

A programação inclui a palestra do consultor Igor Bianco, que abordará o tema “Cria 4.0 – A genética e sua contribuição em sistemas de cria mais produtivos”. A proposta é mostrar como o uso de genética avançada pode elevar a eficiência dos rebanhos, reduzir custos e aumentar a competitividade do setor.

Além do conteúdo técnico, o encontro marcará a apresentação dos animais que irão compor os leilões virtuais da AGRO FTI em outubro. Serão ofertadas fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, em quatro dias de pregões on-line: 12, 13, 14 e 15.

