Alceu lança vinho com campanha da agência portuguesa WCom

O cantor e compositor Alceu Valença está lançando o vinho La Belle de Jour com uma campanha desenvolvida pela agência WCom, dos sócios pernambucanos Tavinho Vieira e César Rocha, que moram há cinco anos em Portugal. A agência criou os rótulos e todas as peças de divulgação do produto. Inspirada na música do artista, o conceito aborda três bailarinas que representam os diferentes tipos de vinho: branco, tinto e rosé. O produto será apresentando ao público nesta terça-feira (15/8), com um evento para convidados na Casa Estação da Luz em Olinda.

O vinho é resultado da parceria entre Alceu, a Wine Concept e a Quinta da Atela, uma vinícola fundada em 1346 e hoje pertencente a um dos maiores grupos industriais de Portugal, o ValGrupo.

O próprio artista também esteve envolvido na campanha, aprovando o leiaute final dos rótulos e escolha de cores. A agência procurou também unir no conceito da campanha, toda a originalidade do trabalho de Alceu e sucesso alcançado pela música, que é uma das mais executadas do seu repertório. Uma das versões tem mais de 263 milhões de visualizações no Youtube.

