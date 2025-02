Algoritmos ideológicos e a estupidez contagiante

A- A+

O que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e a candidata ao governo alemão Alice Weidel têm em comum? No Brasil, o vídeo do deputado Nikolas com críticas às medidas federais em torno do Pix alcançou 300 milhões de visualizações em 48 horas e foi determinante para levar o governo federal a revogá-las.

Na Alemanha, depois que Elon Musk participou de forma virtual de um evento do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), há poucos dias, a candidata ao governo Alice Weidel vem registrando mais engajamento na plataforma X do que qualquer outro líder político alemão, segundo mostrou matéria do Valor Econômico, com base numa pesquisa do Mercator Foundation de Berlim.

Tanto no Brasil como na Alemanha, há quem perceba que os algoritmos estão cada vez mais favorecendo o espectro ideológico. Coincidência ou não, isso ocorre no momento em que donos das principais big techs com influência nesses países aliam-se à extrema direita norte-americana.

Mas talvez a coisa não dependa só de algoritmos. Um estudo de 2020, publicado no arXiv, analisou debates públicos no Twitter e identificou que usuários que retweetam partidos e políticos de extrema-direita são significativamente mais ativos, resultando em uma visibilidade desproporcional de suas posições. Além disso, esses usuários tendem a interagir de maneira mais confrontacional, respondendo principalmente a pessoas de grupos opostos, enquanto o contrário é menos frequente.

De volta a Alemanha, é curioso ver que a atuação de Musk vem gerado preocupação no establishment alemão. E mais ainda é perceber boa parte dos alemães sob influência das redes socais. Um povo que no passado já experimentou os danos da estupidez coletiva, como denominou Dietrich Bonhoeffer, intelectual alemão que se opôs ao nazismo e foi preso por isso.

Em seus anos na cadeia, Bonhoeffer buscou entender porque os alemães, mesmo sendo tão cultos, se deixaram levar pela terrível influência de Hitler. Concluiu que seus compatriotas foram vítimas da estupidez coletiva. Ele desenvolveu um ensaio sobre o tema no qual apontou que a estupidez não tem uma causa psicológica, mas sim sociológica. A estupidez de uma pessoa precisa da estupidez de outra. É contagiosa. E nas redes sociais, nem se fala.



Atitude Pernambuco

Halim Nagem Neto, presidente do Atitude Pernambuco, comunica que Francisco Saboya será o sucessor de Roberto de Abreu e Lima na Diretoria Executiva do Think Tank pernambucano. Saboya foi presidente do Núcleo Gestor do Porto Digital, superintendente do Sebrae, e mais recentemente esteve na presidência da EMBRAPII.

Probiótica mira em Pernambuco

Pernambuco é um dos principais mercados para a Probiótica no Nordeste. A marca de suplementação alimentar do Grupo Supley registrou crescimento de 14% em 2024 no estado, que detém a 2ª maior receita de vendas região. Como estratégia de marketing para impactar novos consumidores, a empresa patrocina a 1ª Corrida do Novo 2025, uma iniciativa com a rede de supermercados Novo Atacarejo. A corrida acontece nas ruas de Boa Viagem neste domingo (dia 2).

Saúde mental nas empresas

A partir de maio de 2025 entra em vigor uma atualização na Norma Regulamentadora número 1, com foco na saúde mental nas empresas. Ela traz a exigência para que as empresas avaliem e gerenciem os riscos psicossociais em seus processos de segurança e saúde no trabalho. Para o advogado trabalhista Bruno Felix, a decisão é fundamental e justa. “É importante esse alerta para as empresas, pois têm funcionários que nem sabem que estão com o Burnout, por exemplo. Isso é um é um marco”, diz.

