Ambev Ambev investe R$ 1 bilhão no NE Ambev anuncia ampliação de fábrica no MA, logo depois de inaguração em Camaçari

A Ambev, às portas do período de maior consumo na indústria de bebidas, consolida investimentos de R$ 1 bilhão na ampliação de capacidade de suas plantas no Nordeste entre 2022 e 2023. O programa atinge R$ 400 milhões só em 2023 com o recém-anunciado aporte de R$ 100 milhões na Cervejaria Magnífica – em São Luís (MA) – e a inauguração da nova linha de refrigerantes da unidade em Camaçari (BA), onde foram investidos R$ 75 milhões.

A divulgação dos projetos mais recentes nos estados nordestinos, que têm impacto também nas operações da Ambev no Norte, acontece às vésperas do pico de consumo no setor: o período que vai das festas de final de ano até o carnaval.

Além disso, impulsionam os negócios da companhia em regiões com indústria do turismo forte. Outro fator importante na atratividade desses mercados para a gigante global é o fato do Nordeste sediar duas festas que estão entre os maiores eventos do calendário turístico do país: o ciclo carnavalesco de Salvador e Recife (PE).

No Maranhão, os recursos serão voltados para aumentar a capacidade de envasamento de produtos premium. “A demanda na região por cervejas especiais tem crescido ano após ano e ficamos muito felizes em ampliar essa fábrica. Quando crescemos e o nosso ecossistema cresce junto, todos ganham”, afirma o CEO da Ambev, Jean Jereissati.

A unidade instalada na capital produz cervejas de nove marcas – entre elas Magnifica, Brahma Duplo Malte e Chopp Brahma. A planta, além de atender ao próprio estado, também abastece o Piauí e dois estados do Norte: Pará e Tocantins. Atualmente, 1.280 empregos diretos e indiretos são gerados nas operações da gigante do setor de bebidas localizadas no Maranhão.

Ambev incrementa linhas de refrigerante em Camaçari

Em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, a nova linha de bebidas carbonatadas foi inagurada nesta terça-feira (14), com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Com a expansão, a produção mensal de refrigerantes na unidade passou de 450 mil hectolitros para 550 mil hectolitros.

“A gente acredita muito no Brasil e no Nordeste e a nossa presença no estado da Bahia é de longa data. Queremos estar juntos no desenvolvimento do estado e por isso seguimos investindo para gerar crescimento na região. Esse investimento vem para garantir a melhor experiência para os nossos clientes e consumidores, que vão passar a ter mais opções dos nossos produtos”, afirmou Jean Jereissati no evento.

“A Ambev sabe da importância do Nordeste e tem destinado o olhar para atender às demandas do consumidor desta região”, destacou a companhia por meio de nota.

Essa unidade baiana abastece 11 estados e é responsável pela produção de Guaraná Antarctica, Pepsi, Sukita e Soda, além das cervejas Antarctica, Original, Brahma, Brahma Duplo Malte, Skol, Skol Puro Malte e Bohemia.

Festa na Bahia: executivos da Ambev e o governador Jerônimo Rodrigues comemoram ampliação em Camaçari/Foto: Ambev (Divulgação)

Ambev tem sede também em CE, PI e PE

O anúncio no Maranhão e a inauguração na Bahia dão sequência à série de projetos da Ambev este ano, no Nordeste. No primeiro semestre, a fábrica da companhia em Aquiraz, no Ceará, recebeu investimentos de R$ 130 milhões para aumentar a capacidade de produção de cervejas premium. Também foi implantada uma nova linha de produção de long necks.

No Piauí, a fábrica instalada em Teresina, teve investimentos de R$ 90 milhões para incrementar a produção de garrafas de vidro. Já a cervejaria da multinacional localizada em Igarassu, Pernambuco, passou a produzir a linha Budweiser Zero. A expansão foi concluída em abril passado, após investimentos de R$ 10 milhões.

Essa ampliação fortaleceu o polo de bebidas de Pernambuco. O estado é o maior produtor de cervejas puro malte no Norte e Nordeste e passou a ser também líder na produção de cervejas zero nessas regiões.

Além dessa planta, a AmBev tem três centros de distribuição no mercado pernambucano – em Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Caruaru – e quatro revendas em Petrolina, Arcoverde, Salgueiro e Serra Talhada.

Empresa brasileira, com sede em São Paulo e presente em 18 países, a Ambev é uma plataforma com diversos negócios, entre eles, indústria de bebidas, a BEES (B2B voltado aos parceiros varejistas), e o Zé Delivery, app de bebidas presente em mais de 300 cidades. No Brasil, a companhia emprega 30 mil pessoas.

