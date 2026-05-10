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Evento

Análise Ceplan: edição de 30 anos debate energia e neoindustrialização

Análise Ceplan 2026 discute powershoring e caminhos para ampliar participação do Nordeste na nova política industrial brasileira

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No proximo dia 28 de maio acontece mais uma edição do Analise CeplanNo proximo dia 28 de maio acontece mais uma edição do Analise Ceplan - Foto: divulgação Ceplan

A Ceplan – Consultoria Econômica e Planejamento – realiza, no próximo dia 28 de maio, no RioMar Trade Center, no Recife, uma edição especial da Análise Ceplan, em comemoração aos seus 30 anos de atuação. O evento terá como tema central “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”.

Tradicional no calendário econômico da região, a Análise Ceplan reunirá representantes do setor produtivo, governo, instituições financeiras e especialistas para discutir os principais vetores de transformação da economia nordestina. Em um cenário de transição energética e mudanças na dinâmica industrial global, o encontro propõe um debate sobre como o Nordeste pode converter suas vantagens estruturais em desenvolvimento econômico.

Um dos conceitos centrais do evento será o de “powershoring”, que propõe o uso da energia limpa, abundante e competitiva da região como instrumento para atrair atividades produtivas. A estratégia busca reverter a lógica de exportação de energia, estimulando a internalização da demanda por meio da instalação de indústrias e serviços eletrointensivos.

A discussão ocorre em um contexto em que o Nordeste apresenta elevada capacidade de geração de energia renovável, mas ainda enfrenta desafios para ampliar o consumo interno e transformar essa oferta em crescimento econômico. O evento também vai abordar o papel de setores como data centers, avaliando seu impacto em termos de geração de empregos e uso de recursos como água e energia.

Outro eixo do debate será a Nova Indústria Brasil (NIB), política federal voltada à reindustrialização do país. A proposta da Ceplan é discutir como essa agenda pode ser adaptada à realidade regional, ampliando a participação do Nordeste e fortalecendo cadeias produtivas locais. Dados recentes indicam que a distribuição dos recursos ainda é concentrada em outras regiões, o que levanta questionamentos sobre a efetiva inserção nordestina nesse processo.

Programação da Análise Ceplan
A programação será estruturada em dois painéis. O primeiro tratará dos desafios para ampliar a demanda regional por energia, enquanto o segundo abordará as oportunidades de integração entre energia limpa e política industrial. A proposta é reunir diferentes visões – do setor público, privado e acadêmico – para construir caminhos viáveis de desenvolvimento.

Além da pauta econômica, a edição de 2026 terá caráter comemorativo, marcando os 30 anos da Ceplan. Fundada em 1996, a consultoria acumula mais de 270 projetos realizados e atuação junto a cerca de 70 clientes em diferentes áreas, consolidando-se como referência em planejamento econômico na região.

Realizado em parceria com o portal Movimento Econômico, o evento conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. Com inscrições gratuitas e abertas pelo Sympla, a expectativa é reunir empresários, gestores públicos, investidores e profissionais interessados em discutir os rumos da economia nordestina em um momento considerado decisivo para o reposicionamento da região no cenário nacional.

Análise Ceplan
Tema: Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste
Data: 28 de maio, às 14h30
Local: RioMar Trade Center, Auditório 2, Torre 5
Inscrições gratuita por este link no Sympla

Leia mais no Movimento Econômico: Energia mais cara: Nordeste tem 6 reajustes e bandeira amarela em maio

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