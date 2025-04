A- A+

Coluna Movimento Econômico Apagão europeu expõe riscos climáticos e digitais sobre infraestrutura crítica No Brasil, as distribuidoras relatam centenas de milhares de descargas atmosféricas que impactam o fornecimento de energia

O apagão que atingiu diversas regiões da Europa nesta segunda-feira (28) evidenciou o papel crescente das mudanças climáticas como fator de estresse sobre a matriz elétrica. Eventos extremos — como ondas de calor, tempestades severas e inundações repentinas — tendem a sobrecarregar linhas de transmissão e sistemas de geração. Essa combinação expõe a vulnerabilidade de redes projetadas originalmente para condições climáticas mais estáveis, exigindo reforço na capacidade de adaptação do setor.

No Brasil, entre 2023 e 2024, as distribuidoras registraram centenas de milhares de descargas atmosféricas que impactaram fortemente o fornecimento de energia. A Neoenergia apontou que, nos primeiros quatro meses de 2024, 122.110 raios atingiram Pernambuco — 4,5 vezes mais que no mesmo período do ano anterior — gerando 41% das falhas no estado. Já no Rio Grande do Norte, em 2023, 113.000 raios provocaram mais de 3.200 quedas de energia, deixaram 432.000 unidades consumidoras sem serviço e danificaram mais de 400 equipamentos. No Ceará, a Enel registrou 306.789 descargas em 2023 — alta de quase 70% sobre 2022.

Especialistas em infraestrutura destacam que a interdependência entre os diferentes setores — telecomunicações, transportes e saúde — cria um efeito dominó quando há falha em um deles, como se viu ontem na Europa. Isso aponta para a necessidade de ampliar a redundância nas redes e diversificar os pontos de conexão para evitar interrupções em cascata. Um campo promissor, inclusive, para o mercado de acumuladores de energia.

O problema desta vez foi causado pelo clima, mas há também riscos de ataques cibernéticos. Num mundo cada vez mais dependente da tecnologia, a modernização desses sistemas, com protocolos de segurança robustos e firewalls dedicados, é condição básica para reduzir riscos.

No Brasil, também é urgente avançar com a aprovação de um marco de infraestrutura crítica. Esta coluna já alertou para os riscos da alta concentração de cabos de rede e data centers no Ceará, o que representa um ponto de vulnerabilidade para a comunicação do país. A combinação entre políticas públicas claras, incentivos para inovação tecnológica e parcerias público-privadas poderá reverter as fragilidades expostas pelo apagão, preparando sistemas elétricos e de serviços para enfrentar os desafios climáticos e cibernéticos dos próximos anos.

Hotel em Suape

Nos próximos dias, a Casa Orange e a Deloitte devem anunciar a operação do hotel em Suape — o primeiro empreendimento a sair do master plan da Zona Central de Serviços do Complexo. Como anunciado em primeira mão pelo Movimento Econômico, a nova zona de serviços prevê seis torres integradas a um shopping e áreas de saúde, educação e hospedagem.

Modelo

O modelo do hotel deve seguir a linha business mid-scale e se destina a executivos, gerentes e supervisores das empresas do complexo, atuando como catalisador para a instalação de serviços de saúde, educação e escritórios na região.

Eventos

O Recife Expo Center celebra seu 100º evento no REC100, no próximo dia 13, às 18h, nas suas instalações no Cais de Santa Rita.

Fazenda Churrascada

O Shopping Recife recebe a primeira operação da Fazenda Churrascada no Nordeste. Considerada a Disney do churrasco, a unidade terá 2.400 m², oferecendo, além de churrasco, açougue e lojas de acessórios.

