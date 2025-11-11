A- A+

Coluna Movimento Econômico Após contratos com BA e CE, GNLink quer levar gás para o Araripe e pode ser de trem A GNLink está atenta ao avanço da ferrovia Transnordestina e avalia a possibilidade de interiorizar o gás via modal ferroviário com isotanques

Após firmar contratos de longo prazo com as distribuidoras estaduais de gás da Bahia (Bahiagás) e do Ceará (Cegás), a GNLink prepara novos movimentos para ampliar a interiorização do gás natural no Nordeste. A empresa foi qualificada na primeira etapa da chamada pública da Copergás para levar gás à região do Araripe, maior polo gesseiro do Brasil.

Na Bahia, a GNLink vai abastecer a região de Vitória da Conquista, com um volume total de 54,6 milhões de metros cúbicos ao longo de dez anos. Já no Ceará, o acordo prevê o fornecimento de 79,3 milhões de m³ de gás natural ao polo Crajubar — que reúne os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha —, um dos principais centros econômicos do interior cearense, com cerca de 520 mil habitantes.

O CEO da GNLink, Marcelo Rodrigues, explica que esses projetos representam um avanço significativo na estratégia de expansão do gás natural liquefeito (GNL) na região, com foco na redução de custos logísticos, na transição energética e no aumento da competitividade industrial.

Distribuidora de gás natural controlada pela gestora de recursos Lorinvest e pela Copa Energia, a GNLink está confiante no avanço do contrato com a Copergás e aguarda o encerramento do processo, previsto para dezembro, para iniciar a fase negocial. A empresa afirma estar pronta para começar o suprimento já em janeiro, utilizando seus sistemas de abastecimento e plantas em operação em Itabuna (BA) e Açu (RN).

O interesse da GNLink pelo Araripe se justifica pela alta demanda energética da indústria do gesso e pela dificuldade crescente em obter lenha certificada, ainda amplamente usada como combustível nas caldeiras da região. Segundo Rodrigues, a caldeira a gás, além de ser quatro vezes mais barata que a movida a lenha, reduz emissões, preserva a Caatinga e simplifica a operação industrial.

A empresa também tem desenvolvido soluções para atender tanto o setor público quanto a iniciativa privada, antecipando o fornecimento de gás em áreas onde a rede canalizada ainda não chegou. O modelo é flexível: a GNLink assume o fornecimento até a chegada da distribuidora estadual e, em seguida, transfere a operação. “É uma forma de acelerar o acesso ao gás e preparar o terreno para o avanço da infraestrutura”, explicou o executivo.

Ferrovia Transnordestina

A GNLink está atenta ao avanço da ferrovia Transnordestina e avalia a possibilidade de interiorizar o gás via modal ferroviário, utilizando os trilhos como alternativa logística. Segundo Rodrigues, há tecnologia disponível no mercado internacional para isso: os isotanques, contêineres pressurizados que podem ser acoplados a vagões, permitindo o transporte seguro do GNL.

“O uso de isotanques é comum em outros países e pode ser implementado no Brasil, reduzindo custos e ampliando o alcance do gás natural”, destacou. A operação permitiria o embarque e o transporte do produto tanto pelo Porto de Suape (PE) quanto pelo Porto do Pecém (CE).

No caso de Pernambuco, a GNLink estuda inclusive uma operação em sinergia com a OnCorp, responsável pela implantação do terminal de regaseificação Regás, em Suape. A parceria abriria caminho para a integração entre modais e a interiorização do gás até o Araripe, fortalecendo o papel do estado na transição energética e no desenvolvimento industrial sustentável do Nordeste.

