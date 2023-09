A- A+

Coluna Movimento Econômico As oportunidades da regulamentação do setor automotivo O marco regulatório vai abrir para o Brasil uma rota de descarbonização diferenciada

A regulamentação do setor automotivo brasileiro é um dos desafios para a indústria nos próximos anos. Um passo fundamental que pode, inclusive, garantir uma maior inserção dos veículos brasileiros no mercado internacional.

Para João Irineu, vice-presidente de Assuntos Regulatórios para América do Sul da montadora Stellantis, o marco regulatório vai abrir para o Brasil uma rota de descarbonização diferenciada daquela dos países desenvolvidos, que têm grande poder econômico para estimular o consumo dos elétricos com incentivos. No seu entendimento, e ele fala pela montadora, o marco permitirá ao Brasil fazer isso de forma social, ambiental e economicamente responsável.

Sem demérito do social e do ambiental, o pilar econômico é fundamental, porque poderá fomentar e estimular as tecnologias de hibridização para que as montadoras possam envolver toda a cadeia – de fornecedores, academia, institutos de tecnologia ao governo - na produção verde.

A Stellantis percebe o Brasil bem posicionado na corrida pela eletrificação veicular, porque sua matriz energética já é predominantemente limpa, ao contrário de muitos países que não têm alternativa de descarbonização além da eletrificação em 100%.

O Brasil tem o etanol, que já conta com mais de 40 mil postos de abastecimento, o que demanda menos investimentos em infraestrutura para preparar o país para fazer sua transição energética no setor automotivo.

Mas não é só isso. Como ressalta João Irineu, o próprio carro híbrido a etanol será bem mais acessível que o modelo 100% elétrico, porque seu preço tende a ser semelhante ao dos carros a combustão que se vê hoje nas ruas do país, de modo que não será necessário agregar novos custos para se chegar a um modelo descarbonizado.

Para entrar nessa nova fase de produção, a Stellantis deve fazer robustos investimentos, inclusive na sua montadora situada em Goiana (PE), preparando a unidade para a produção dos veículos híbridos a etanol. Isso deve acontecer porque o primeiro ciclo de investimentos adicionais, iniciado em 2018, com aportes de R$ 7,5 bilhões, se encerra em 2025.

O atual ciclo de investimentos se voltou a Pesquisa & Desenvolvimento, sistemas de produção e capacitação de pessoas. Mas agora, a empresa foca na descarbonização de seus automóveis, com meta de chegar a 2030 ofertando 20% de sua produção no Brasil com algum tipo de eletrificação.

Missão para China

Os empresários Gildo Neves Baptista Jr., presidente do Grupo Teleport, e Tiago Carneiro, presidente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), serão os chefes da delegação brasileira para a 1ª Exposição Econômica e Comercial China-Países de Língua Portuguesa (C-PLPEX), de 19 a 22 de outubro, em Macau.

Iperid coloca o Nordeste no centro de tudo

O Instituto IPERID realizará a I Conferência Internacional de Guararapes, tendo como eixo central uma visão centrica do Nordeste. Nomes como Marcos Troyjo, Francisco Saboia e João Henrique Araújo Franklin Neto estão entre os palestrantes do evento, marcado para dia 21 de setembro, no Museu da Cidade do Recife.

