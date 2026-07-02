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Coluna Movimento Econômico

ASPA amplia ação para fortalecer mercadinhos contra avanço dos atacarejos

Nos últimos anos, o avanço das grandes redes vem reduzindo o espaço dos pequenos negócios. Iniciativa da ASPA já reúne 662 lojas em 116 municípios

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Inácio Miranda, presidente da ASPAInácio Miranda, presidente da ASPA - Foto: divulgação

Em um momento de transformação acelerada no varejo alimentar brasileiro, marcado pelo avanço dos grandes atacarejos, pela reforma tributária, pela pressão por mais produtividade e pelo debate nacional em torno do fim da escala 6x1, a Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) reforça o papel do pequeno e médio varejo como peça central da economia pernambucana.

Dados setoriais indicam que os mais de 100 agentes de distribuição e os mais de 26 mil pequenos negócios do varejo pernambucano geram cerca de 160 mil empregos diretos e mais de 40 mil indiretos, movimentando aproximadamente R$ 7 bilhões por ano.

No cenário nacional, embora o faturamento do setor esteja praticamente dividido entre grandes redes e pequenos varejistas, a geração de empregos é muito mais concentrada nos menores negócios. Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda, enquanto as grandes redes respondem por cerca de 400 mil postos de trabalho, o pequeno varejo emprega aproximadamente 2 milhões de pessoas.

É sobre esse segmento que a ASPA concentra a nova fase do Seja Pernambuco. O programa, criado em 2024, deixou de ser apenas uma campanha promocional e passou a funcionar como uma plataforma de fortalecimento da cadeia de abastecimento, conectando indústria, agentes de distribuição, varejistas e consumidores.

Neste ano, a entidade está aportando R$ 2 milhões na expansão da iniciativa. O investimento viabiliza a campanha Seja Pernambuco — Acelerou com Muuuito Mais Prêmios, que distribuirá seis caminhões de prêmios, incluindo motos e eletrodomésticos em sorteios bimestrais, além de um Jeep Renegade 0km no encerramento do ano. Ao todo, serão mais de 200 prêmios ao consumidor.

Em quase dois anos, o Seja Pernambuco se transformou em um movimento econômico de valorização do comércio local e de união entre indústria, distribuidoras e varejistas. A preocupação central é manter o varejo de vizinhança competitivo diante da concentração do mercado. A iniciativa já reúne 662 lojas em 116 municípios.

Nos últimos anos, o avanço das grandes redes vem reduzindo o espaço dos pequenos negócios e ampliando o poder de poucos grupos sobre fornecedores e consumidores. Por isso, para a ASPA, fortalecer os mercados de bairro é também proteger empregos, estimular o comércio nos bairros e manter a renda circulando nas comunidades.

Além da campanha de incentivo ao consumidor, a ação da ASPA envolve apoio à reforma de lojas, em parceria com o Sebrae-PE, para melhorar a experiência de compra. Até o final do ano, 34 lojas terão sido reinauguradas.

A modernização virou questão de sobrevivência. O pequeno varejo trabalha com margem baixa, custo fixo alto e competição intensa — são cerca de 28 dias pagando custos fixos e apenas um ou dois dias para formar resultado, segundo empresários do setor. Com o programa, há casos em que o faturamento chegou a dobrar.

Diante do debate sobre a escala 6x1, a questão da eficiência entra no radar. O varejo alimentar funciona sete dias por semana, é intensivo em mão de obra e tem alta rotatividade. Uma jornada mais equilibrada pode tornar as vagas mais atrativas, mas exigirá planejamento, tecnologia, automação e gestão mais profissional.

A reforma tributária é outro ponto de atenção. A simplificação é bem-vinda, mas a transição obrigará o varejo a revisar cadastro de produtos, sistemas, NCMs, precificação, crédito tributário e margens por categoria. Para os pequenos mercados, atravessar esse ciclo sem perder competitividade será um dos grandes desafios dos próximos anos.

Movecta

A Movecta, uma das principais empresas de logística integrada do país, prepara para a próxima semana o anúncio de um grande investimento no Complexo de Suape. A companhia encerrou 2025 com faturamento próximo a R$ 850 milhões, alta superior a R$ 50 milhões em relação ao ano anterior, e registrou ganho de eficiência operacional, com expansão de cerca de 9% no EBITDA.

Grupo Telles

O Grupo Telles, controlador de negócios nos setores de energia, bebidas e agroindústria, completou 180 anos. O grupo cearense é considerado o mais antigo em operação no Brasil. Sua trajetória é marcada pela criação da Ypióca, tradicional marca de cachaça, vendida, em 2012, à Diageo por US$ 470 milhões. Foi uma das maiores operações já realizadas no setor de bebidas brasileiro.

Plano Collor

Entrou na reta final o prazo para poupadores prejudicados pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II aderirem ao Acordo dos Planos Econômicos. A adesão pode ser feita até 5 de junho de 2027. Desde a homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2018, mais de 365 mil acordos já foram celebrados, com o pagamento de quase R$ 6 bilhões aos beneficiários. Ainda há cerca de 280 mil acordos que podem ser firmados.

Traslado para a Fenearte

A partir da próxima quarta-feira (8), quando tem início a 26ª Fenearte, o Plaza Shopping vai contar com traslado gratuito para quem deseja ir à feira, que acontece no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Os ônibus sairão a cada 30 minutos, de segunda a sexta-feira, das 13h às 23h, e aos sábados e domingos, das 9h às 23h.

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