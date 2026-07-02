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Coluna Movimento Econômico ASPA amplia ação para fortalecer mercadinhos contra avanço dos atacarejos Nos últimos anos, o avanço das grandes redes vem reduzindo o espaço dos pequenos negócios. Iniciativa da ASPA já reúne 662 lojas em 116 municípios

Em um momento de transformação acelerada no varejo alimentar brasileiro, marcado pelo avanço dos grandes atacarejos, pela reforma tributária, pela pressão por mais produtividade e pelo debate nacional em torno do fim da escala 6x1, a Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) reforça o papel do pequeno e médio varejo como peça central da economia pernambucana.

Dados setoriais indicam que os mais de 100 agentes de distribuição e os mais de 26 mil pequenos negócios do varejo pernambucano geram cerca de 160 mil empregos diretos e mais de 40 mil indiretos, movimentando aproximadamente R$ 7 bilhões por ano.

No cenário nacional, embora o faturamento do setor esteja praticamente dividido entre grandes redes e pequenos varejistas, a geração de empregos é muito mais concentrada nos menores negócios. Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda, enquanto as grandes redes respondem por cerca de 400 mil postos de trabalho, o pequeno varejo emprega aproximadamente 2 milhões de pessoas.

É sobre esse segmento que a ASPA concentra a nova fase do Seja Pernambuco. O programa, criado em 2024, deixou de ser apenas uma campanha promocional e passou a funcionar como uma plataforma de fortalecimento da cadeia de abastecimento, conectando indústria, agentes de distribuição, varejistas e consumidores.

Neste ano, a entidade está aportando R$ 2 milhões na expansão da iniciativa. O investimento viabiliza a campanha Seja Pernambuco — Acelerou com Muuuito Mais Prêmios, que distribuirá seis caminhões de prêmios, incluindo motos e eletrodomésticos em sorteios bimestrais, além de um Jeep Renegade 0km no encerramento do ano. Ao todo, serão mais de 200 prêmios ao consumidor.

Em quase dois anos, o Seja Pernambuco se transformou em um movimento econômico de valorização do comércio local e de união entre indústria, distribuidoras e varejistas. A preocupação central é manter o varejo de vizinhança competitivo diante da concentração do mercado. A iniciativa já reúne 662 lojas em 116 municípios.

Nos últimos anos, o avanço das grandes redes vem reduzindo o espaço dos pequenos negócios e ampliando o poder de poucos grupos sobre fornecedores e consumidores. Por isso, para a ASPA, fortalecer os mercados de bairro é também proteger empregos, estimular o comércio nos bairros e manter a renda circulando nas comunidades.

Além da campanha de incentivo ao consumidor, a ação da ASPA envolve apoio à reforma de lojas, em parceria com o Sebrae-PE, para melhorar a experiência de compra. Até o final do ano, 34 lojas terão sido reinauguradas.

A modernização virou questão de sobrevivência. O pequeno varejo trabalha com margem baixa, custo fixo alto e competição intensa — são cerca de 28 dias pagando custos fixos e apenas um ou dois dias para formar resultado, segundo empresários do setor. Com o programa, há casos em que o faturamento chegou a dobrar.

Diante do debate sobre a escala 6x1, a questão da eficiência entra no radar. O varejo alimentar funciona sete dias por semana, é intensivo em mão de obra e tem alta rotatividade. Uma jornada mais equilibrada pode tornar as vagas mais atrativas, mas exigirá planejamento, tecnologia, automação e gestão mais profissional.

A reforma tributária é outro ponto de atenção. A simplificação é bem-vinda, mas a transição obrigará o varejo a revisar cadastro de produtos, sistemas, NCMs, precificação, crédito tributário e margens por categoria. Para os pequenos mercados, atravessar esse ciclo sem perder competitividade será um dos grandes desafios dos próximos anos.

Movecta

A Movecta, uma das principais empresas de logística integrada do país, prepara para a próxima semana o anúncio de um grande investimento no Complexo de Suape. A companhia encerrou 2025 com faturamento próximo a R$ 850 milhões, alta superior a R$ 50 milhões em relação ao ano anterior, e registrou ganho de eficiência operacional, com expansão de cerca de 9% no EBITDA.

Grupo Telles

O Grupo Telles, controlador de negócios nos setores de energia, bebidas e agroindústria, completou 180 anos. O grupo cearense é considerado o mais antigo em operação no Brasil. Sua trajetória é marcada pela criação da Ypióca, tradicional marca de cachaça, vendida, em 2012, à Diageo por US$ 470 milhões. Foi uma das maiores operações já realizadas no setor de bebidas brasileiro.

Plano Collor

Entrou na reta final o prazo para poupadores prejudicados pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II aderirem ao Acordo dos Planos Econômicos. A adesão pode ser feita até 5 de junho de 2027. Desde a homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2018, mais de 365 mil acordos já foram celebrados, com o pagamento de quase R$ 6 bilhões aos beneficiários. Ainda há cerca de 280 mil acordos que podem ser firmados.

Traslado para a Fenearte

A partir da próxima quarta-feira (8), quando tem início a 26ª Fenearte, o Plaza Shopping vai contar com traslado gratuito para quem deseja ir à feira, que acontece no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Os ônibus sairão a cada 30 minutos, de segunda a sexta-feira, das 13h às 23h, e aos sábados e domingos, das 9h às 23h.

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