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Coluna Movimento Econômico Avanço dos carros chineses expõe nova ordem do comércio internacional As importações de carros chineses pelo Nordeste tiveram alta de 815% entre os primeiros semestres de 2025 e 2026

A notícia de que o Brasil se tornou o maior importador de carros chineses do mundo não representa apenas uma mudança nas preferências dos consumidores. O movimento faz parte de uma transformação mais ampla no comércio internacional, marcada pelo enfraquecimento do sistema multilateral, pelo avanço de políticas protecionistas e pela disputa entre as grandes potências por mercados, investimentos e domínio tecnológico.

Nos primeiros cinco meses de 2026, o Brasil comprou US$ 5,2 bilhões em veículos chineses, ante US$ 2,1 bilhões no mesmo período de 2025, segundo dados divulgados pelo Valor Econômico. O crescimento foi de 149% no período.

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Diante desse cenário, o Movimento Econômico buscou compreender como o Nordeste se inseriu nesse contexto. Reportagem da jornalista Angela Fernanda Belfort mostrou que a expansão foi ainda mais intensa na região. As importações de veículos passaram de US$ 153 milhões para US$ 1,4 bilhão na comparação entre os primeiros semestres de 2025 e 2026, uma alta de 815%.

Os números mostram que os veículos chineses não estão apenas conquistando espaço comercial. Eles se tornaram parte da estratégia de inserção econômica da China no Brasil, especialmente em um momento no qual o país asiático busca ampliar suas exportações diante da desaceleração da demanda doméstica.

Em entrevista ao podcast do Movimento Econômico, que estará disponível na próxima semana no canal do portal no YouTube, o advogado Luciano Buchatsky observou que o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio abriu espaço para relações internacionais menos orientadas por regras coletivas e mais condicionadas pela força econômica de cada país.

Nesse novo ambiente, Estados Unidos e China adotam estratégias distintas para defender seus interesses. Os norte-americanos recorrem principalmente às tarifas para proteger setores considerados estratégicos e pressionar seus parceiros comerciais.

A China atua de maneira diferente. Em vez de apenas fechar seu mercado ou elevar tarifas, amplia sua presença internacional por meio da exportação em larga escala, do financiamento, dos investimentos em infraestrutura e da instalação de unidades produtivas em outros países.

“São duas formas de se impor: o investimento em infraestrutura e o domínio econômico”, afirmou Buchatsky durante a entrevista. Os chineses vêm ampliando sua presença em estruturas portuárias, energia e tecnologia, ao mesmo tempo que ocupam mercados com produtos de alto valor agregado.

Isso não significa que a estratégia chinesa esteja livre de protecionismo. Ao contrário, sua competitividade foi construída com forte participação do Estado.

A instalação da BYD em Camaçari, na Bahia, ajuda a compreender essa dinâmica. A chegada da montadora representa uma oportunidade de reindustrialização para o Nordeste, com potencial para gerar empregos, incorporar tecnologia e estimular uma nova cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, o crescimento das importações de veículos prontos levanta dúvidas sobre o ritmo e a profundidade desse processo.

O problema não está na entrada do investimento estrangeiro, que pode trazer benefícios ao país. A questão central é saber quanto valor será efetivamente gerado no Brasil, quantos fornecedores nacionais serão incorporados e qual será o volume de tecnologia e empregos transferido para a economia local.

BNB: melhor semestre da história

O Banco do Nordeste encerrou o primeiro semestre com um novo recorde. As contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) chegaram a R$ 26,5 bilhões, alta de 3,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números consolidados dos dois primeiros trimestres de 2026 deverão ser divulgados no início de agosto.

Multimodal

A Multimodal Pernambuco terá, pela primeira vez, um diagnóstico da infraestrutura logística elaborado a partir das demandas de empresas e profissionais do setor. O estudo será lançado no dia 4 de agosto, às 18h. Desenvolvido pela Multimodal Nordeste e pela Ceplan, o documento apontará os principais desafios do setor. A feira será realizada no Recife Expo Center.

Carros antigos

O Shopping Costa Dourada promove, no dia 23 de agosto, a partir das 12h, um Encontro de Carros Antigos. Serão exibidos mais de cem veículos originais das décadas de 1950 a 1990. Entre os destaques estão o Fusca do filme “O Agente Secreto” e a Kombi “The Mystery Machine”, de Scooby-Doo. As relíquias pertencem a integrantes do Clube do Fusca de Pernambuco.

Cabo Verde

Nesta sexta-feira (31), às 12h30, o Rooftop Cais do Sertão recebe um almoço por adesão para o lançamento do 2º Fórum Brasil–Cabo Verde, que será realizado de 3 a 10 de setembro, na cidade da Praia. No encontro, também será apresentado o Arquipélago Digital Teleport, projeto com regime de tributação zero.

Livro

A pesquisadora Denize Athayde Dutra participa do Café com Boas Práticas, promovido pela ABRH-PE, às 8h, no escritório da Moura Dubeux, no Pina. No encontro, ela lançará o livro “O futuro começa em mim” e falará sobre como as organizações podem cuidar das pessoas sem comprometer os resultados.

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