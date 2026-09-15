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Coluna Movimento Econômico Aviação e Masterboi: uma nova aposta no sertão de Alagoas A história começou de forma pouco convencional: a Aviação havia recebido ração como pagamento de uma dívida e decidiu investir em confinamento

Um caso de sucesso no sertão de Alagoas mostra como a integração entre crédito, produção, infraestrutura e mercado consumidor pode criar novas oportunidades no interior nordestino. É o que está acontecendo com o grupo responsável pelo Laticínio Aviação, de Minas Gerais, que encontrou em Delmiro Gouveia as condições para transformar uma operação que nasceu de um problema financeiro em um projeto de produção de carne bovina em escala.

Um dos principais parceiros nessa expansão é a Masterboi, que dá ao empreendimento uma conexão direta com o mercado. Cerca de 98% do gado do grupo é destinado ao frigorífico, principalmente para a unidade de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. A parceria reduz um dos principais riscos de quem investe na pecuária: produzir sem ter garantia de escoamento e comprador para os animais.

A história começou de forma pouco convencional. A E-ctare, fintech ligada a Fernando Alvarenga, integrante da família controladora da Aviação, estruturou uma operação de financiamento para uma cooperativa de produtores de leite de Alagoas. Os recursos seriam usados na compra de ração e em infraestrutura. Com as fortes chuvas, porém, a cooperativa não conseguiu consumir todo o alimento adquirido.

A solução foi uma dação em pagamento, mecanismo pelo qual uma dívida é quitada com um bem ou produto em vez de dinheiro. A ração acabou nas mãos do grupo Aviação. Alvarenga descobriu uma estrutura de confinamento ociosa em Delmiro Gouveia e o grupo, que há anos estudava a possibilidade de investir em confinamento, decidiu aproveitar a oportunidade.

O projeto começou com 1.200 animais da raça Nelore e já chegou a 4 mil cabeças. A meta é ultrapassar 30 mil animais em seis anos. Para isso, o grupo vem ampliando a estrutura, com arrendamento de novas áreas e aquisição de uma fazenda às margens do Rio São Francisco.

A localização é estratégica. A água do São Francisco poderá ser utilizada na irrigação de áreas destinadas ao cultivo de milho e capim, aumentando a produção própria de alimento para o gado e reduzindo a dependência de fornecedores externos. A intenção é instalar pivôs de irrigação e construir uma estrutura cada vez mais integrada, em que parte importante dos insumos necessários ao confinamento seja produzida na própria região.

A aposta também revela uma mudança de percepção sobre o potencial econômico do Nordeste. Para Alvarenga, o sertão tem condições de ampliar a produção de alimentos justamente por apresentar características climáticas que permitem planejar a atividade de maneira diferente de regiões onde há forte sazonalidade. A disponibilidade de água do São Francisco acrescenta uma vantagem importante para a agricultura irrigada.

O grupo também avalia o cultivo de café conilon, destinado ao mercado, e não à marca Aviação, que utiliza exclusivamente café arábica. É mais uma frente de diversificação que acompanha a estratégia de ampliar a presença produtiva em Alagoas.

A expansão já começa a produzir efeitos sobre o emprego. O número de trabalhadores envolvidos na operação, atualmente em 32, deve passar de 100 à medida que o confinamento avance. O grupo recebeu propostas para investir em outros estados nordestinos, mas a estratégia é consolidar primeiro a operação alagoana.

A história da Aviação, fundada em 1920 em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais, mostra como uma empresa tradicional pode encontrar no Nordeste uma nova fronteira de crescimento. Fernando Alvarenga confessa que o grupo nunca tinha pensando em investir no Nordeste, mas foi levado palas circunstâncias e está muito empolgado com os resultados. E a Masterboi, nesse arranjo, aparece como uma peça importante para transformar produção em negócio. Para Nelson Bezerra, presidente da Masterboi, a experiência da Aviação em Delmiro Gouveia, mostra como a cadeia do agro pode funcionar de forma surprenedente quando bem articulada.

Pesquisa e desenvolvimento

A Faculdade Senac PE teve três projetos aprovados no edital COMPET Superior 2026, da FACEPE, sendo a única instituição privada de ensino superior entre as selecionadas. As propostas envolvem gestão logística, acesso à saúde no Sertão e uso racional de antimicrobianos de alto custo. A iniciativa prevê capacitação de 300 alunos, 36 bolsistas e três pesquisadores orientadores.

Ranking IntelLat 2026

O Hospital Santa Joana Recife, da Rede Américas, ficou em 5º lugar no Brasil e em 14º na América Latina em Oncologia no Ranking IntelLat 2026, que avaliou 105 instituições de dez países. O hospital também alcançou posições de destaque no país em Cardiologia (8º), Ortopedia e Traumatologia (9º) e Pediatria (14º).

Ademitec

Integrado pela primeira vez à XIV Ficons, o Fórum Estadual da Construção Industrializada (Ademitec), da Ademi-PE, movimenta o Centro de Convenções de Pernambuco entre esta terça (15) e sexta-feira (18). Com público estimado em 300 pessoas por dia, o encontro debate soluções em sustentabilidade, inovação e industrialização na construção civil.



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